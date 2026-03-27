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Bester Roadtrip aller Zeiten. Drei Spitzenköche auf vier Rädern fahren neue Bestmarken bei Kabel Eins ein

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Unterföhring (ots)

Rekordfahrt Down Under. Mit einem herausragenden Staffelschnitt von 5,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) markiert der "Roadtrip Australien" den erfolgreichsten Roadtrip aller Zeiten bei Kabel Eins. Die Auftaktfolge der diesjährigen 4. Staffel feierte mit 7,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) eine neue Bestmarke aller Roadtrip-Episoden.

Senderchef Felix von Mengden: "Was für ein fulminanter Erfolg! Der 'Roadtrip Australien' hat ein Millionenpublikum vor die Bildschirme gelockt und war linear wie digital ein Volltreffer. Unsere Abenteurer Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs begeistern Alt wie Jung. Gerade bei der jüngeren Zielgruppe sind die Marktanteile in diesem Jahr stark gewachsen. Und auch auf Joyn haben die drei Spitzenköche auf vier Rädern Bestwerte eingefahren. Stellt sich jetzt natürlich die Frage: Wohin schicken wir Frank, Alex und Ali beim nächsten Roadtrip?"

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.03.2026

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