Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs stehen Kopf. Ihr "Roadtrip Australien" startet am Donnerstag um 20:15 Uhr bei Kabel Eins

Unterföhring (ots)

"Die Australier sind eine Wucht!", schwärmt der Münchner Spitzenkoch Ali Güngörmüs. Gemeinsam mit seinen Buddys Alexander Kumptner und Frank Rosin erkundet das Trio in "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" ab Donnerstag, 26. Februar, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins das Land Down Under. Für Frank Rosin steht fest: "Australien ist das absolute Paradies. Das erleben zu dürfen - und ein Stück davon mit nach Hause zu bringen - das ist etwas ganz Großes."

Fünf Wochen, 6.000 Kilometer - vom tropischen Norden bis zu wilden Küsten und tief ins Outback: ein Roadtrip voller Kontraste und tierischer Begegnungen. "Du bist hier ständig von supergefährlichen Tieren umgeben", sagt Alex Kumptner. Die drei Spitzenköche schwimmen mit majestätischen Buckelwalen, stehen Auge in Auge mit einem Weißen Hai und begleiten einen Schlangenfänger, der eine hochgiftige Tigersnake aus einem Wasserboiler befreit. Statt Herdhitze steigt das Adrenalin - ob im Propellerflugzeug oder in der Hochseilbahn über einer hunderte Meter tiefen Schlucht im Dschungel. Natürlich wird auch gekocht: mal spektakulär gut mit zartem Känguru-Filet, mal gewagt mit gegrillten Schnecken aus dem Dschungel. Von Luxusküche zum Monster-Camper, von süß bis bissig, vom Haikäfig bis in den Regenwald - dieser Roadtrip kennt keine Grenzen. Oder vielleicht doch?

"Roadtrip Australien" ist eine Koproduktion mit dem österreichischen TV-Sender PULS 4. Produziert wird das Format von South & Browse.

"Roadtrip Australien", ab Donnerstag, 26. Februar 2026 in Deutschland bei Kabel Eins und auf Joyn und in Österreich bei PULS 4 und JOYN Österreich.

