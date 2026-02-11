Premiere in der Prime Time. Die "Sisters in Crime" Karolin Kandler und Jule Gölsdorf starten am Freitag um 20:15 Uhr bei Kabel Eins

Kabel Eins

Sie sind ":newstime"-Moderatorinnen. Sie sind erfolgreiche Podcasterinnen. Sie sind die "Sisters in Crime". Am Freitag, 13. Februar, starten Karolin Kandler und Jule Gölsdorf mit ihrer ersten eigenen Sendung. Kabel Eins zeigt ihre neue True-Crime-Reihe "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" freitags in der Prime Time um 20:15 Uhr. In dem Format zeichnen die beiden Moderatorinnen Kapitalverbrechen nach, die von Frauen begangen wurden. Sie analysieren die Fälle und stellen Ermittlern und Psychologen die entscheidenden Fragen. Produziert wird das Format von der south&browse GmbH. "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" - ab Freitag, 13. Februar, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

