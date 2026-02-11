PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kabel Eins mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kabel Eins

Premiere in der Prime Time. Die "Sisters in Crime" Karolin Kandler und Jule Gölsdorf starten am Freitag um 20:15 Uhr bei Kabel Eins

Premiere in der Prime Time. Die "Sisters in Crime" Karolin Kandler und Jule Gölsdorf starten am Freitag um 20:15 Uhr bei Kabel Eins
  • Bild-Infos
  • Download

Unterföhring (ots)

Sie sind ":newstime"-Moderatorinnen. Sie sind erfolgreiche Podcasterinnen. Sie sind die "Sisters in Crime". Am Freitag, 13. Februar, starten Karolin Kandler und Jule Gölsdorf mit ihrer ersten eigenen Sendung. Kabel Eins zeigt ihre neue True-Crime-Reihe "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" freitags in der Prime Time um 20:15 Uhr. In dem Format zeichnen die beiden Moderatorinnen Kapitalverbrechen nach, die von Frauen begangen wurden. Sie analysieren die Fälle und stellen Ermittlern und Psychologen die entscheidenden Fragen.
Produziert wird das Format von der south&browse GmbH.

"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" - ab Freitag, 13. Februar, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

Pressekontakt:

Michael Ulich
Content Communications / Sprecher Kabel Eins
phone: +49 89 950 772 96
mailto:Michael.Ulich@seven.one

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kabel Eins mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Kabel Eins
Weitere Storys: Kabel Eins
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren