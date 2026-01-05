Fit für den Urlaub. Peter Giesel testet, informiert und deckt auf - im Service-Spezial "Achtung Abzocke aktuell" am 8. Januar bei Kabel Eins

Kabel Eins

Unterföhring (ots)

Wo lauern Fallen für Frühbucher? Wie funktioniert Mietwagenabzocke? Welche vermeintlichen Traumurlaube halten ihr Versprechen nicht? Wie aussagekräftig sind Hotel-Sterne wirklich? Peter Giesel ist zurück und liefert Antworten. Der Kabel Eins-Reporter verspricht den Zuschauern: "Wir machen Sie fit für Ihre Urlaubsplanung. Damit Sie nicht in die Urlaubsfalle tappen." In "Achtung Abzocke aktuell" deckt er mit seinem Team die größten Reisefallen für die anstehende Urlaubssaison auf. Kabel Eins zeigt das Service-Spezial am Donnerstag, 8. Januar, um 20:15 Uhr.

Während in Deutschland zum Jahresanfang Wintergrau herrscht, läuft die Urlaubsplanung für den Sommer auf Hochtouren. Peter Giesel zeigt den Zuschauern, worauf sie achten müssen, was sie vermeiden sollten und wie man seinen Traumurlaub schlau bucht. Der Kabel Eins-Reporter testet, informiert und deckt auf. Auf Teneriffa spricht er mit Urlaubsexperten und Urlaubern und ermittelt in Abzock-Fällen. Außerdem: ein "Live"-Buchungsexperiment mit überraschendem Ausgang. Wer bucht besser - der Online-Experte, die Reisekauffrau oder ein Zuschauer-Paar?

"Achtung Abzocke aktuell" am Donnerstag, 8. Januar, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

