Welcome to Barbados! Goodbye Hawaii? Neues von den Reimanns ab Sonntag bei Kabel Eins und auf Joyn

Neues von den Reimanns ab Sonntag bei Kabel Eins und auf Joyn

Ein Drive-In-Baumarkt. Strandbars ohne Ende. Und kein TÜV. Welcome to Barbados! Konny Reimann ist von der Karibik-Insel vom Fleck weg fasziniert. "Das könnte eine Insel für die Zukunft sein", erklärt Deutschlands bekanntester Auswanderer. "Man kann sich ja mal ein Haus angucken." Auch sein Engelchen Manu fühlt sich auf Barbados nicht nur bei einer feucht-fröhlichen Beachparty sichtlich wohl. Eigentlich wollten die Reimanns hier nur Urlaub machen. Aber dann überschlagen sich die Ereignisse - und die Emotionen. Ob die Kult-Auswanderer wirklich in die Karibik weiterziehen, wird sich in den nächsten Wochen bei Kabel Eins zeigen. Die neue Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" läuft dort ab 9. November immer sonntags um 20:15 Uhr - und jederzeit abrufbar auf Joyn. Auf Joyn gibt es gleichzeitig auch ein Wiedersehen mit dem Reimann-Nachwuchs. Janina Burnett, Tochter von Manu und Konny, will Ehemann Coleman und den beiden Kids bei ihrem ersten Deutschland-Besuch ihre Wurzeln in Hamburg zeigen. Außerdem steht ein Trip nach Texas zu ihrem Bruder Jason auf dem Programm. Die neue Staffel von "Wir sind die Burnetts" läuft ab Sonntag, 9. November, kostenlos auf Joyn. "Willkommen bei den Reimanns" - neue Staffel ab 9. November immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn. "Wir sind die Burnetts" - sechs neue Folgen ab 9. November auf Joyn.

