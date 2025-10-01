"Otto beim KSK"- Kabel Eins und Joyn zeigen Otto Bulletproof auf seiner härtesten Mission
Unterföhring (ots)
Härter geht's nicht. Das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr zählt zu den besten Spezialeinheiten der Welt. Die zweijährige Ausbildung zum Kommando-Soldaten ist knallhart. Teilweise nur 1-2 von 100 Anwärtern schaffen die Aufgaben und Prüfungen. Otto "Bulletproof" Karasch stellt sich der Herausforderung. "Otto beim KSK" begleitet den Ex-Soldaten, Abenteurer und Youtube-Star bei einer der härtesten Challenges in der militärischen Ausbildung - so hautnah und exklusiv wie bisher keine andere Produktion. Kabel Eins zeigt das Programm ab Donnerstag, 2. Oktober, um 23:15 Uhr. Auf Joyn ist die erste Folge des neuen Formats bereits jetzt kostenlos abrufbar, jede Episode immer eine Woche vor TV-Ausstrahlung. Der ProSiebenSat.1-Superstreamer baut mit "Otto beim KSK" nach "Bulletproof - Die Challenge" und "Adventure Buddies" sein Programmangebot rund um den Adventure-Creator Otto Bulletproof weiter aus. Die Suche nach dem großen Geld - zwischen Restposten-Rausch und Kubikmetern an Ladenhütern. "Die Restposten-Kings" kaufen Waren aus Retouren, Überproduktionen oder Geschäftsauflösungen auf, um sie dann wieder zu verkaufen. Die neue Eigenproduktion mit sechs Kult-Händlern startet am Donnerstag, 2. Oktober, um 22:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn. "Otto beim KSK" und "Die Restposten-Kings" ab Donnerstag, 2. Oktober, bei Kabel Eins und auf Joyn.
