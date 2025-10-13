Kabel Eins

Schatzfieber im Westerwald. "Morlock Motors" legt am Donnerstag wieder los bei Kabel Eins und auf Joyn

Eine über 100 Jahre alte Schatzkarte. Eine einsame, unbewohnte Insel im Mittelmeer. Ein Schatz im Wasser oder an Land. Der Jagdinstinkt von Michael Manousakis ist geweckt. Ein solches Abenteuer kann sich der "Morlock Motors"-Chef nicht entgehen lassen. "Die Karte hat mich von Anfang an nicht mehr losgelassen. Das müssen wir uns ansehen!" Ein Mann. Ein Wort. Am Donnerstag, 16. Oktober, startet die Schatzsuche in der neuen Staffel von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" - um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn. Die neue Mission bringt selbst die hart gesottene "Morlock Motors"-Crew an ihre Grenzen. Schon bei der Vorbesichtigung der vermeintlichen Schatzinsel stellen sich ihr die Naturgewalten entgegen. "Wenn du denkst, du bist stark... Du bist gegen dieses Meer einfach gar nichts", beschreibt Michael Manousakis die Überfahrt im ägäischen Meer. Tonnenschweres Material muss nach Griechenland geschafft werden. Aber ein Unwetter beschädigt den für den Transport vorgesehenen "Rosinenbomber". Katastrophe! Aber die Morlocks geben nicht auf, wollen mit allen Mitteln "Das Geheimnis von Syrna" lüften. Außerdem in der neuen Staffel von "Morlock Motors": Was wirklich auf dem Rhein geschah... Die "Testfahrt" mit einem 18 Tonnen schweren Amphibienfahrzeug wird zum Desaster. Manövrierunfähig treiben die Morlocks auf Deutschlands größtem Fluss, kollidieren mit einem anderen Boot und legen den kompletten Schiffsverkehr lahm. Katastrophe! Und ein Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr. "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" ab 16. Oktober immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

