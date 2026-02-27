PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kabel Eins mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kabel Eins

Hervorragend! "Roadtrip Australien" startet mit 6,2 Prozent Marktanteil bei Kabel Eins

Unterföhring (ots)

Was für ein Start. "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" startet am Donnerstagabend mit hervorragenden 6,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) bei Kabel Eins. Insgesamt 2 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z.+3) schalten die Auftaktfolge des Erfolgsformats mit Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs ein.

Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.02.2026 (vorläufig gewichtet)

"Roadtrip Australien" ab 26. Februar 2026 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

Pressekontakt:

Luisa Hollmann
Communications & PR
email: luisa.hollmann@seven.one

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kabel Eins mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Kabel Eins
Weitere Storys: Kabel Eins
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren