Kabel Eins

Hervorragend! "Roadtrip Australien" startet mit 6,2 Prozent Marktanteil bei Kabel Eins

Unterföhring (ots)

Was für ein Start. "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" startet am Donnerstagabend mit hervorragenden 6,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) bei Kabel Eins. Insgesamt 2 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z.+3) schalten die Auftaktfolge des Erfolgsformats mit Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs ein. Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.02.2026 (vorläufig gewichtet) "Roadtrip Australien" ab 26. Februar 2026 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell