Kabel Eins

"Die emotionalste Reise meines Lebens!" Frank Rosin bittet zum Finale von "Rosins Heldenküche" - am Donnerstag bei Kabel Eins

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Wer kocht künftig auf Mallorca an der Seite von Sternekoch Andreu Genestra? Wer startet eine Ausbildung im Berliner Gastro-Universum von The Duc Ngo? Und wer beginnt ein neues Berufsleben im Zwei-Sterne-Restaurant von Frank Rosin? Der Traum von einer Kochkarriere in der Spitzen-Gastronomie ist jetzt zum Greifen nah - im Finale von "Rosins Heldenküche" am Donnerstag, 10. Februar 2022, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins. Wer wächst einmal mehr über sich hinaus und kann Frank Rosin und seine Gastköche Georg Broich, Andreu Genestra, Daniel Georgiev, Alexander Kumptner und The Duc Ngo im Finale überzeugen? Die Held:innen schärfen ein letztes Mal ihre Sinne und Messer und kochen den Spitzenköchen ein alles entscheidendes Zwei-Gänge-Menü.

Sie haben geflucht, gestöhnt, geweint - und vor allem: sich bis an ihre Grenzen gekocht. Zehn junge Menschen ohne Perspektive bekamen in "Rosins Heldenküche" die einmalige Chance auf einen Ausbildungsplatz in der Spitzen-Gastronomie. Fünf von ihnen haben den Anforderungen nicht standgehalten, sie mussten Frank Rosins Sozialprojekt verlassen. Auch für den Zwei-Sterne-Koch "war das hier eine sehr schwere Zeit, denn die Probleme meiner Helden haben mich mitgeprägt und das hat auch aus mir ein Stück weit einen anderen Menschen gemacht. Das war die emotionalste Reise meines Lebens!"

Wer nutzt die letzte Chance Traumjob? Andre (29, Wesel), Brian (25, Wuppertal), Dominik (23, Werdohl), Kasia (40, Gelsenkirchen) und Pia (26, Essen) kämpfen und kochen im Finale, um den letzten Praktikumstag zu ergattern - oder am Ende sogar bei einem der besten Köche Europas in die Lehre zu gehen. Wie die Helden ihr neues Leben vorbereiten oder ihre Ausbildung antreten, zeigt Kabel Eins im Anschluss im "K1 Magazin" mit Madita van Hülsen.

"Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob": Finale am Donnerstag, 10. Februar 2022, um 20:15 Uhr und das "K1 Magazin" um 22:40 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

Mehr Infos: https://presse.kabeleins.de/rosinsheldenkueche.

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell