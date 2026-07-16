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Dienstag, 28. Juli 2026, 20.15 Uhr

besseresser: Die Tricks von McDonalds

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Dienstag, 28. Juli 2026, 20.15 Uhr besseresser: Die Tricks von McDonalds Sebastian Lege deckt auf Film von Taner Degenhardt Mit seinem breiten Angebot gehört McDonald's zu den erfolgreichsten Fastfood-Ketten weltweit. Sebastian Lege blickt hinter die Kulissen. McChicken, McFlurry, McMuffin und Apfeltasche – Sebastian Lege untersucht vier der beliebtesten Produkte von McDonald's. Dabei deckt er auf, wie der Fastfood-Gigant mit speziellen Rezepturen, günstigen Ersatzstoffen und cleverem Marketing trickst. Der McChicken gehört zu den beliebtesten Burgern von McDonald's. Was aussieht wie ein saftiges Hähnchenfilet, enttarnt Sebastian Lege als Formfleischprodukt: Hierbei handelt es sich nicht um ein zusammenhängendes Muskelstück, sondern um zusammengesetztes Hähnchenfleisch aus Brust- und Schenkelfleisch sowie Haut. Die sorgt für Saftigkeit und intensiven Geschmack und ersetzt teureres Muskelfleisch. Auch die großzügige Panade steigert den Profit: Sie macht rund ein Drittel des Pattys aus. Das Softeis McFlurry gibt es bereits seit über 30 Jahren. Noch heute gehört das Dessert zu den beliebtesten Nachspeisen bei McDonald's. Die Basis ist simpel: Softeis mit Vanillegeschmack. Dazu kommen wechselnde Toppings wie Magnum, Hanuta oder KitKat. Sebastian Lege zeigt, dass das Softeis von McDonald's nichts mit echter Vanille zu tun hat. Stattdessen setzt McDonald's auf Vanillin. Das ist deutlich günstiger als echte Vanilleschoten, denn die Industrie stellt es aus Abfällen der Papierindustrie her. Wie das funktioniert, zeigt Professor Waldvogel vom Max-Planck-Institut in Mühlheim. Schmeckt man den Unterschied zwischen echter Vanille und Vanillin? Sebastian Lege lädt zur Verkostung ein. Mit der heißen Apfeltasche will McDonald's laut eigener Aussage die Herzen seiner Kunden erwärmen. Bei genauerer Betrachtung des Desserts zeigt sich: Der Anteil echter Äpfel fällt geringer aus als vielleicht erwartet. Angereichert wird die Füllung unter anderem mit Wasser, Zucker und modifizierter Stärke. Und es sind besondere Apfelsorten nötig. Welche das sind und was sie ausmacht, erfährt Sebastian Lege auf dem Hof von Obstbauer Christian Boekels. Knuspriger Bacon, gebratene Eier und geschmolzener Käse: Laut McDonald's ist der "McMuffin ein Muss für jeden Genussfrühstücker". Sebastian Lege nimmt den Klassiker unter die Lupe und zeigt, was wirklich drinsteckt. Der buttrige Geschmack entsteht nicht durch frisch geschmolzene Butter, sondern durch eine Mischung aus verschiedensten Zutaten.

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