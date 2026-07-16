ZDF-Programmänderung ab Woche 30/26
Mainz (ots)
Woche 30/26 So., 19.7. 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 Bitte Ergänzungen beachten: Spanien – Argentinien Finale Kommentator: Oliver Schmidt (Bitte auch für die Wiederholung um 1.55 Uhr beachten.) Woche 32/26 So., 2.8. 19.30 Terra X Das Drama der Superyacht Bayesian Bitte Korrektur beachten: Film von Rosemary Cafferkey Bitte streichen: Carlo Massarella (Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 7.8.2026, um 2.00 Uhr beachten.)
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ZDF-Planung
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