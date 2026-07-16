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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 30/26

Mainz (ots)

Woche 30/26

So., 19.7.

21.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Spanien – Argentinien
          Finale
          Kommentator: Oliver Schmidt

(Bitte auch für die Wiederholung um 1.55 Uhr beachten.)



Woche 32/26

So., 2.8.

19.30      Terra X
           Das Drama der Superyacht Bayesian
           Bitte Korrektur beachten: 
           Film von Rosemary Cafferkey

          Bitte streichen: Carlo Massarella

(Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 7.8.2026, um 2.00 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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