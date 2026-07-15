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ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 19. Juli 2026, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Sonntag, 19. Juli 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Kein Sommer ohne Mallorca-Party! Wie immer sorgen die Top Acts der Insel für Partystimmung. An der Seite von Kiwi kümmert sich Elton um faire Bedingungen bei kleinen Spiele-Battles. Gäste: Mia Julia, Mickie Krause, Lorenz Büffel, Frenzy, Die Atzen, Jürgen Milski, Der Zipfelbube x Carolina x Almklausi, Marry, Kings of Günter, Tobee, Julian Sommer x Luca-Dante Spadafora, Anna-Maria Zimmermann x Linda Siu

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