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ZDF

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 19. Juli 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Sonntag, 19. Juli 2026, 12.00 Uhr 
ZDF-Fernsehgarten 
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz

Kein Sommer ohne Mallorca-Party! Wie immer sorgen die Top Acts der Insel für Partystimmung. An der Seite von Kiwi kümmert sich Elton um faire Bedingungen bei kleinen Spiele-Battles. 

Gäste: Mia Julia, Mickie Krause, Lorenz Büffel, Frenzy, Die Atzen, Jürgen Milski, Der Zipfelbube x Carolina x Almklausi, Marry, Kings of Günter, Tobee, Julian Sommer x Luca-Dante Spadafora, Anna-Maria Zimmermann x Linda Siu

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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