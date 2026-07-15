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Publikum im Rampenlicht: "Lass Dich überwachen!" im ZDF

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Mainz (ots)

Das Internet ist zwar schon wieder ein Jahr älter geworden – aber kein bisschen vergesslicher. Allerlei sensible Privatinformationen, schlecht gealterte Tweets und ein ungünstiges Selfie mit einem Streifenhörnchen schwimmen im Datenmeer herum und warten nur darauf, von Moderator Jan Böhmermann und dem "Lass dich überwachen"-Team geborgen zu werden. Am Mittwoch, 22. Juli 2026, ist die neue Folge "Lass dich überwachen" ab 18.00 Uhr im ZDF-Streaming abrufbar, um 20.15 Uhr wird sie im ZDF ausgestrahlt.

Im Mittelpunkt stehen die ahnungslosen Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio Ehrenfeld und die Frage: Welche Spuren haben sie bei ihren Aktivitäten im Netz hinterlassen? Monatelang hat das "Lass dich überwachen!"-Team die Zuschauerinnen und Zuschauer kreuz- und quergegoogelt. Die Show wurde aus den daraus hervorgekommenen Fundstücken zusammengestellt. Nach dem ersten Schreck sorgen lustige Studioaktionen, emotionale Einspielfilme, prominente Unterstützung und persönliche Preise für Überraschungen – beim Publikum im Studio und zu Hause.

Open-Air-Suchspiel in Kassel und Dating-Special

Die Berlinerin Elke ist momentan solo unterwegs. Bei "Lass dich überwachen!" erfährt sie das ultimative VIP-Upgrade: Ein maßgeschneidertes Dating-Spezial. Inspiriert vom TV-Klassiker verwandelt die Sendung "Take Me Out" in "Take Elke Out". Moderiert von Laura Larsson kämpfen prominente Gäste, darunter unter anderem Miguel Robitzky, Ana Lucía und Lutz van der Horst, darum, das Herz unserer Kandidatin zu gewinnen.

Torben und Sören aus dem kleinen Ort Eilvese bei Hannover bekleiden dort jedes nur erdenkliche Ehrenamt. Als sie gleichzeitig im Studio Ehrenfeld sitzen, geht es in ihrer Heimat drunter und drüber, und sie müssen das Dorf aus der Ferne retten.

Geocaching-Fan Bernd muss sich einem Open-Air-Suchspiel stellen, das quer durch sein Leben führt. Schlägt er sich gut, macht er seine Heimatstadt Kassel live in der Show reich – mit brandneuen, exklusiven Geocaches befüllt mit Geld.

Philip hat in seiner Schülerband vor 15 Jahren das Handtuch geworfen – weil er leider nicht singen kann. "Lass Dich überwachen!" erzählt die bewegende Geschichte seiner Band und castet einen neuen prominenten Sänger für die Live-Reunion im Studio.

Kontakt

Bei Fragen zu "Lass dich überwachen!" im ZDF erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 – 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.

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