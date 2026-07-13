ZDF-Programmänderung Woche 34/26
Mainz (ots)
Woche 34/26 Fr., 21.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 15.05 Bares für Rares (HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter Deutschland 2026 Im Streaming: 21. August 2026, 06.00 Uhr bis 20. August 2031 _______________________ 18.00 ZDFsportstudio live Fußball: Frauen-Bundesliga 1. FC Union Berlin - FC Bayern München 1. Spieltag Bitte Ergänzungen beachten: Kommentatorin: Claudia Neumann Moderation: Katja Streso _______________________ 20.15 ZDFsportstudio live DFB-Pokal, 1. Runde Hansa Rostock - VfB Stuttgart Bitte Ergänzung beachten: Experte: René Adler
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