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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 34/26

Mainz (ots)

Woche 34/26

Fr., 21.8.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

15.05     Bares für Rares   (HD/UT)
          Die Trödel-Show mit Horst Lichter
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 21. August 2026, 06.00 Uhr bis 20. August 2031

_______________________

18.00     ZDFsportstudio live
          Fußball: Frauen-Bundesliga
          1. FC Union Berlin - FC Bayern München
          1. Spieltag
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Kommentatorin: Claudia Neumann
          Moderation: Katja Streso

_______________________

20.15     ZDFsportstudio live
          DFB-Pokal, 1. Runde
          Hansa Rostock - VfB Stuttgart
          Bitte Ergänzung beachten:
          Experte: René Adler

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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  • 12.07.2026 – 12:00

    ZDF-Programmänderung Woche 29/26

    Mainz (ots) - Woche 29/26 Di., 14.7. 20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT) Bitte Änderung des Experten beachten: aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich Bitte streichen: Friederike Kromp 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT) Bitte Änderung des Experten beachten: aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich Bitte ...

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  • 12.07.2026 – 11:27

    ZDF-Programmänderung Woche 29/26

    Mainz (ots) - Woche 29/26 Di., 14.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Frankreich - Spanien Halbfinale Übertragung aus Dallas/USA . Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 23.15) Moderation: ...

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