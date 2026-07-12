ZDF-Programmänderung Woche 29/26
Mainz (ots)
Woche 29/26 Di., 14.7. 20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT) Bitte Änderung des Experten beachten: aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich Bitte streichen: Friederike Kromp 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT) Bitte Änderung des Experten beachten: aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich Bitte streichen: Friederike Kromp
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