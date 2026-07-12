ZDF-Programmänderung Woche 29/26

Mainz (ots) - Woche 29/26 Di., 14.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Frankreich - Spanien Halbfinale Übertragung aus Dallas/USA . Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 23.15) Moderation: ...

mehr