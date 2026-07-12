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ZDF-Programmänderung Woche 29/26

Mainz (ots)

Woche 29/26

Di., 14.7.


20.15     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT)
          Bitte Änderung des Experten beachten:
          aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer,
          Per Mertesacker und Christian Streich

          Bitte streichen: Friederike Kromp 


23.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (HD/Dd 5.1/UT)
          Bitte Änderung des Experten beachten:
          aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer,
          Per Mertesacker und Christian Streich

          Bitte streichen: Friederike Kromp

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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  • 12.07.2026 – 11:27

    ZDF-Programmänderung Woche 29/26

    Mainz (ots) - Woche 29/26 Di., 14.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Frankreich - Spanien Halbfinale Übertragung aus Dallas/USA . Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 23.15) Moderation: ...

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  • 10.07.2026 – 16:15

    ZDF-Programmänderung Woche 34/26

    Mainz (ots) - Woche 34/26 Sa., 15.8. Bitte geänderten Programmablauf ab 6.40 Uhr beachten: 6.40 Meine Freundin Conni 6.55 Die Biene Maja (VPS 7.00) 7.05 Bibi Blocksberg (VPS 7.15) 7.30 Bibi Blocksberg (VPS 7.40) 8.00 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.05) 8.10 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.15) (Weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen. "Meine Freundin Conni: Conni in den Bergen" entfällt.) Pressekontakt: ...

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  • 10.07.2026 – 14:30

    ZDF-Programmänderung ab Woche 29/26

    Mainz (ots) - Woche 29/26 Sa., 11.7. 13.40 ZDFsportstudio live Triathlon: WM-Serie Männer und Frauen Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Anne Haug So., 12.7. 17.15 ZDFsportstudio live Triathlon: WM-Serie Mixed Staffel Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Anne Haug Woche 34/26 So., 16.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.03 37°Leben (HD/UT) WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-Up Deutschland 2026 Im Streaming: ...

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