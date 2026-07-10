ZDF-Programmänderung ab Woche 29/26
Mainz (ots)
Woche 29/26 Sa., 11.7. 13.40 ZDFsportstudio live Triathlon: WM-Serie Männer und Frauen Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Anne Haug So., 12.7. 17.15 ZDFsportstudio live Triathlon: WM-Serie Mixed Staffel Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Anne Haug Woche 34/26 So., 16.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.03 37°Leben (HD/UT) WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-Up Deutschland 2026 Im Streaming: 14. August 2026, 05.00 Uhr bis 16. August 2031
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