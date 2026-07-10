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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 29/26

Mainz (ots)

Woche 29/26

Sa., 11.7.

13.40     ZDFsportstudio live 
          Triathlon: WM-Serie 
          Männer und Frauen
          Bitte Ergänzung beachten:
          Expertin: Anne Haug


So., 12.7.

17.15     ZDFsportstudio live 
          Triathlon: WM-Serie 
          Mixed Staffel
          Bitte Ergänzung beachten:
          Expertin: Anne Haug



Woche 34/26

So., 16.8.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

 9.03     37°Leben   (HD/UT)
          WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-Up
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 14. August 2026, 05.00 Uhr bis 16. August 2031

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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  • 09.07.2026 – 10:28

    ZDF-Programmänderung Woche 28/26

    Mainz (ots) - Woche 28/26 Do., 9.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.35 Uhr beachten: 23.35 Markus Lanz (VPS 23.50) 0.40 heute journal update (VPS 0.45) 0.55 Notruf Hafenkante (VPS 3.15) 1.40 SOKO Stuttgart (VPS 2.30) 2.25 SOKO Stuttgart (VPS 1.45) 3.10 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.00) 3.55 Notruf Hafenkante (VPS 1.00) 4.40 Backstage – SOKO Stuttgart (VPS 4.30) Hinter den Kulissen der Schwaben-Ermittler 5.00- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30 Pressekontakt: ...

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  • 08.07.2026 – 16:40

    ZDF-Programmänderung Woche 28/26

    Mainz (ots) - Woche 28/26 Mi., 8.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Trump auf NATO-Gipfel - Waffenruhe mit Iran beendet Moderation: Alica Jung Im Streaming: 8. Juli 2026, 19.20 Uhr bis 8. Juli 2028 19.40 besseresser (HD/UT) Die miese McPlant-Show Film von Katharina Adick Deutschland 2023 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Duell der Gartenprofis" entfällt.) Do., 9.7. Bitte ...

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