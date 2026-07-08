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ZDF-Programmänderung Woche 28/26

Mainz (ots)

Woche 28/26 Mi., 8.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Trump auf NATO-Gipfel - Waffenruhe mit Iran beendet Moderation: Alica Jung Im Streaming: 8. Juli 2026, 19.20 Uhr bis 8. Juli 2028 19.40 besseresser (HD/UT) Die miese McPlant-Show Film von Katharina Adick Deutschland 2023 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Duell der Gartenprofis" entfällt.) Do., 9.7. Bitte geänderten Programmablauf 21.45 Uhr beachten: 21.45 heute journal 22.00 Das Traumschiff (VPS 22.15) 23.35 Markus Lanz (VPS 23.50) 0.30 heute journal update (VPS 0.45) 0.45 Notruf Hafenkante (VPS 3.15) 1.30 SOKO Stuttgart (VPS 2.30) 2.15 SOKO Stuttgart (VPS 1.45) 3.00 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.00) 3.45 Notruf Hafenkante (VPS 1.00) 4.30 Backstage – SOKO Stuttgart (HD/UT) Hinter den Kulissen der Schwaben-Ermittler Film von Sandra Susanka (vom 11.3.2026) Deutschland 2025 4.50- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30

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