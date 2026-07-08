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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 28/26

Mainz (ots)

Woche 28/26

Mi., 8.7.

Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:

19.00     heute

19.20     Wetter   

19.25     ZDF spezial   (VPS 19.24/HD/UT)
          Trump auf NATO-Gipfel - Waffenruhe mit Iran beendet 
          Moderation: Alica Jung
          Im Streaming: 8. Juli 2026, 19.20 Uhr bis 8. Juli 2028

19.40     besseresser   (HD/UT)
          Die miese McPlant-Show
          Film von Katharina Adick
          Deutschland 2023

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.
"Duell der Gartenprofis" entfällt.)


Do., 9.7.

Bitte geänderten Programmablauf 21.45 Uhr beachten:

21.45     heute journal

22.00     Das Traumschiff   (VPS 22.15)

23.35     Markus Lanz   (VPS 23.50)

 0.30     heute journal update   (VPS 0.45)

 0.45     Notruf Hafenkante   (VPS 3.15) 

 1.30     SOKO Stuttgart   (VPS 2.30)

 2.15     SOKO Stuttgart   (VPS 1.45)

 3.00     Die Rosenheim-Cops   (VPS 4.00) 

 3.45     Notruf Hafenkante   (VPS 1.00) 

 4.30     Backstage – SOKO Stuttgart   (HD/UT)
          Hinter den Kulissen der Schwaben-Ermittler
          Film von Sandra Susanka
          (vom 11.3.2026)
          Deutschland 2025

 4.50-    hallo deutschland   (VPS 4.45)
 5.30

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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