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"Mission Sommermärchen": Stärkster Doku-Serien-Start im ZDF-Streaming-Portal

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Mainz (ots)

Erster spielfreier Tag bei dieser Fußball-WM. Die kurze Ruhepause vor den Viertelfinal-Partien rückt das Angebot an Fußball-Dokumentationen im ZDF-Streaming-Portal erneut in den Blick, die in den vergangenen Wochen schon stark nachgefragt waren. Besonders erfolgreich ist die dreiteilige "sportstudio"-Produktion "Mission Sommermärchen": Mit durchschnittlich 1,8 Millionen Views pro Episode hat sie den erfolgreichsten Start einer Doku-Serie im ZDF-Streaming-Portal hingelegt.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Der gute Zuspruch für unsere 'sportstudio'-Produktionen bestärkt uns in unserer Strategie, den Live-Sport mit einem immer vielfältigeren Sport-Doku-Angebot im ZDF-Streaming-Portal zu begleiten. Aktuell ergänzt es unser Online-Angebot zur Fußball-WM mit zusätzlichen inhaltlichen Perspektiven zur WM-Historie und zu aktuellen deutschen Spielerpersönlichkeiten."

In den ersten 50 Tagen nach Veröffentlichung erzielten die drei Episoden von "Mission Sommermärchen" insgesamt mehr als 5,4 Millionen Views und ein Sehvolumen von mehr als 126 Millionen Minuten. Mit durchschnittlich 1,8 Millionen Views pro Episode ist bislang keine andere Doku-Serie im ZDF-Streaming-Portal in den ersten 50 Tagen auf einen höheren Wert gekommen.

Zwei weitere "sportstudio"-Produktionen zur Fußball-WM verzeichnen ebenfalls eine starke Nachfrage: "Kapitän Kimmich" kommt bislang auf 1,5 Millionen Views und ein Sehvolumen von 50,6 Millionen Minuten. "World Cup – mit Tommi Schmitt" erreicht 1,4 Millionen Views und ein Sehvolumen von 46 Millionen Minuten. Damit sind sie die beiden erfolgreichsten Einzel-Dokumentationen des laufenden Jahres im ZDF-Streaming-Portal.

Fußball-WM im ZDF-Streaming-Portal mit hohem Sehvolumen

Die Abrufvideos zur Fußball-WM erzielen im ZDF-Streaming-Portal bisher insgesamt 31,31 Millionen Views und ein Sehvolumen von 219,36 Millionen Minuten Das meistgenutzte Video ist "DFB-Team mit Elfmeter-Drama gegen Paraguay". Das Video erreichte bisher 755.000 Views und 4,31 Millionen Minuten Sehvolumen.

Kontakt

Bei Fragen zu "sportstudio"-Produktion und zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- "Mission Sommermärchen" im ZDF streamen

- "Kapitän Kimmich" im ZDF streamen

- "World Cup – mit Tommi Schmitt" im ZDF streamen

- "sportstudio"-Produktionen im ZDF streamen

- Sport auf ZDFheute

- Presseinformation zu "Mission Sommermärchen"

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