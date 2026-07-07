ZDF-Programmänderung KW28

Mainz (ots) - Woche 28/26 Fr., 10.7. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Portugal / Spanien - USA / Belgien Viertelfinale Übertragung aus Los Angeles/USA Kommentator: Oliver Schmidt In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 22.45) Wetter ...

mehr