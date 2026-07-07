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ZDF

ZDF-Programmänderung KW28

Mainz (ots)

Woche 28/26

Fr., 10.7.

21.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   
          Bitte Korrektur der Paarung beachten:
          Spanien - Belgien 
          Viertelfinale
          . . .

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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