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ZDF-Programmhinweis

ZDF-Fernsehgarten

Sonntag, 12. Juli 2026

12.00 Uhr

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Sonntag, 12. Juli 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Die größten Hits eines Kult-Jahrzehnts und eine Tanz-Challenge der beliebtesten "Let's Dance"-Stars sorgen bei der 90er-Party im Fernsehgarten für Spaß, Nostalgie und beste Stimmung. Gäste: Malika Dzumaev, Evgeny Vinokurov, Anastasia Maruster, Alexandru Ionel, Valentin Lusin, Mariia Maksina, Rednex, Captain Jack, Masterboy feat. Beatrix Delgado, Nana, Emilia, Caught in the Act, Magic Affair, Guildo Horn & die Orthopädischen Strümpfe

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