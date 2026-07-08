PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmhinweis
ZDF-Fernsehgarten
Sonntag, 12. Juli 2026
12.00 Uhr

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 12. Juli 2026, 12.00 Uhr 
ZDF-Fernsehgarten 

Die größten Hits eines Kult-Jahrzehnts und eine Tanz-Challenge der beliebtesten "Let's Dance"-Stars sorgen bei der 90er-Party im Fernsehgarten für Spaß, Nostalgie und beste Stimmung. 

Gäste: Malika Dzumaev, Evgeny Vinokurov, Anastasia Maruster, Alexandru Ionel, Valentin Lusin, Mariia Maksina, Rednex, Captain Jack, Masterboy feat. Beatrix Delgado, Nana, Emilia, Caught in the Act, Magic Affair, Guildo Horn & die Orthopädischen Strümpfe

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren