Neue Osnabrücker Zeitung

Niedersächsischer CDU-Landeschef schließt Zusammenarbeit mit AfD aus

Sebastian Lechner: "Wir wollen mit der AfD nichts zu tun haben."

Osnabrück (ots)

Der niedersächsische CDU-Landeschef schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD in Niedersachsen aus. "Wir werden mit der AfD nicht zusammenarbeiten. Wir wollen mit der AfD nichts zu tun haben", sagte Lechner im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Es gebe keine Kontakte seiner Landtagsfraktion zur AfD. "Wir sind Bürgerliche und sagen allen Menschen anständig Hallo. Aber das war es dann auch", sagte Lechner der "NOZ". Es gebe keinen einen Austausch, Kontakte oder Gespräche mit der Partei.

Der auf dem Landesparteitag in Osnabrück zur Wiederwahl stehende Landeschef der CDU hält die AfD für eine "in weiten Teilen extremistische Partei - auch wenn AfD-Funktionäre immer bemüht darin sind zu bestreiten, was offensichtlich ist". Die AfD sei mit den Grundwerten der CDU "nicht kompatibel".

Er glaube, "dass wir an den harten Kern der AfD-Wähler nicht mehr herankommen", sagte Lechner der "NOZ". Viele AfD-Mitglieder hätten einen "kleinrevolutionären Geist" entwickelt, der das demokratische System "einfach beseitigen will".

