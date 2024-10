WDR Westdeutscher Rundfunk

Reykjavik 112“ – Drehschluss für isländisch-deutsch-französische Bestseller-Verfilmung

Im September 2024 endeten die Dreharbeiten für die isländisch-deutsch-französische Koproduktion „Reykjavik 112“ (WDR/ARTE). Die neue sechsteilige Krimiserie ist eine Adaption des Bestsellers „DNA“ der isländischen Autorin Yrsa Sigurðardóttir.

Zum Inhalt: Der Ermittler Huldar (Kolbeinn Arnbjörnsson/„Black Sands“, „Stella Blómkvist“) und die Kinderpsychologin Freyja (Vivian Ólafsdóttir/„Trapped“, „Cop Secret“) bilden ein ungleiches Duo, das auf der Jagd nach einem Serienmörder ist. Der erste brutale Mord an einer jungen Frau erschüttert den idyllischen Frieden der isländischen Hauptstadt und führt die Ermittler, darunter Detective Huldar, zu weiteren grausamen Morden, die alle miteinander verbunden zu sein scheinen. Während das Team unter enormem Druck arbeitet, kümmert sich die Psychologin Freyja um die 7-jährige Margrét (Valdís Brynja Finnsdóttir), die nicht nur Zeugin des brutalen Mordes an ihrer Mutter war, sondern auch die einzige zu sein scheint, die den Mörder gesehen haben könnte. Hat sie ihn erkannt? Das kleine Mädchen schwebt in größter Gefahr.

Zum Cast gehören zudem Þorsteinn Bachmann („True Detective“), Maria Ellingsen („The Eagle“), Valur Freyr Einarsson („The Valhalla Murders“), Elma Lisa Gunnarsdóttir („The Iceland Crime Drama“), Onni Tommila („Sisu“), Jóhanna Vigdís Arnardóttir („Trapped“), Layfey Eliasdóttir („The Valhalla Murders“) und Ebba Katrín Finnsdóttir („Manners“).

Yrsa Sigurðardóttir, Autorin des Originalromans, freut sich über die Adaption: „Ich bin begeistert, dass ‚DNA / Legacy‘ in ‚Reykjavik 112‘ zum Leben erweckt wird. Bei meinem Besuch am Set habe ich bemerkt, dass das Team eine unglaubliche Arbeit geleistet hat, die Spannung und Tiefe des Buches in ein visuelles Medium zu übertragen. Ich kann es kaum erwarten, dass die Zuschauer die Spannung und das Drama erleben, die wir so hart erarbeitet haben.“

Produzent Christian Friedrichs (ndF Hamburg): „Dank unserer Partner ARTE und WDR können wir das wunderbare Ermittlerduo und diesen unglaublich spannenden Fall für das deutsche und französische Publikum und die vielen Leser der Romane zum Leben erwecken! Dabei nehmen wir das Publikum mit in das mystische und schöne Reykjavik der arktischen Sommernächte, wie es noch nie zuvor gesehen wurde.“

Götz Vogt (WDR) und Uta Cappel (ARTE), redaktionell verantwortlich für „Reykjavik 112“: „Wir freuen uns sehr über die Produktion ‚Reykjavik 112‘, die ARTE und dem WDR ein hochwertiges Programm beschert. Vor beeindruckender Landschaft bekommen wir Einblicke in die Besonderheiten isländischer Mentalität und Identität. Eingebettet in eine spannende Krimi-Handlung entfaltet sich ein eigenwilliges Spiel von Nähe und Distanz zweier herausragender Hauptfiguren.“

Regie führen Reynir Lyngdal („Lava“), Óskar Þór Axelsson („Trapped“, „Stella Blómkvist“) und Tinna Hrafnsdóttir, das Drehbuch stammt von Óttar M. Norðfjörð („The Valhalla Murders“, „Trom“), Björg Magnúsdóttir und Snorri Þórisson.

„Reykjavik 112“ ist eine isländisch-deutsch-französische Koproduktion zwischen New Media ARC (Produzent: Snorri Thorisson) für den isländischen Sender Síminn (Redaktion: Birkir Águstsson) und ndF Hamburg (Produzent: Christian Friedrichs) für den WDR (Redaktion: Götz Vogt) und ARTE (Redaktion: Uta Cappel), mit Beteiligung des finnischen Senders MTV3. Der weltweite Vertrieb wird von der dänischen Vertriebsfirma REINVENT STUDIOS übernommen. Gedreht wurde die Krimiserie in Reykjavik und fängt die einzigartigen langen Tage des isländischen Sommers ein, wenn die Sonne kaum untergeht und Island in magisches Licht taucht. Die Premiere der Serie ist für den 10. April 2025 auf SIMINN in Island geplant, im Oktober 2025 auf ARTE und zu einem späteren Zeitpunkt im WDR Fernsehen. Außerdem wird die Serie in den Mediatheken von ARTE und der ARD angeboten.

