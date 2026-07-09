ZDF-Programmänderung Woche 28/26
Mainz (ots)
Woche 28/26 Do., 9.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.35 Uhr beachten: 23.35 Markus Lanz (VPS 23.50) 0.40 heute journal update (VPS 0.45) 0.55 Notruf Hafenkante (VPS 3.15) 1.40 SOKO Stuttgart (VPS 2.30) 2.25 SOKO Stuttgart (VPS 1.45) 3.10 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.00) 3.55 Notruf Hafenkante (VPS 1.00) 4.40 Backstage – SOKO Stuttgart (VPS 4.30) Hinter den Kulissen der Schwaben-Ermittler 5.00- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30
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