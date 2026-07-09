ZDF-Programmänderung Woche 28/26

Mainz (ots) - Woche 28/26 Mi., 8.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Trump auf NATO-Gipfel - Waffenruhe mit Iran beendet Moderation: Alica Jung Im Streaming: 8. Juli 2026, 19.20 Uhr bis 8. Juli 2028 19.40 besseresser (HD/UT) Die miese McPlant-Show Film von Katharina Adick Deutschland 2023 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Duell der Gartenprofis" entfällt.) Do., 9.7. Bitte ...

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