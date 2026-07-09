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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 28/26

Mainz (ots)

Woche 28/26

Do., 9.7.

Bitte geänderten Programmablauf ab 23.35 Uhr beachten:

23.35     Markus Lanz   (VPS 23.50)

 0.40     heute journal update   (VPS 0.45)

 0.55     Notruf Hafenkante   (VPS 3.15) 

 1.40     SOKO Stuttgart   (VPS 2.30)

 2.25     SOKO Stuttgart   (VPS 1.45)

 3.10     Die Rosenheim-Cops   (VPS 4.00) 

 3.55     Notruf Hafenkante   (VPS 1.00) 

 4.40     Backstage – SOKO Stuttgart   (VPS 4.30)
          Hinter den Kulissen der Schwaben-Ermittler

 5.00-    hallo deutschland   (VPS 4.45)
 5.30

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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