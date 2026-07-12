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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 29/26

Mainz (ots)

Woche 29/26

Di., 14.7.

Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:


20.15     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT)
          aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
          Christoph Kramer und Per Mertesacker

21.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
          Frankreich - Spanien 
          Halbfinale 
          Übertragung aus Dallas/USA
.         Kommentator: Gari Paubandt

          In der Halbzeitpause:
          gegen 21.45  heute journal  (VPS 23.15)
                       Moderation: Dunja Hayali

          Verlängerung und Elfmeterschießen möglich


23.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (HD/Dd 5.1/UT)
          Highlights, Analysen, Interviews 
          aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
          Christoph Kramer und Per Mertesacker
.
23.30     Markus Lanz (VPS 23.45)

 0.30     heute journal update  (VPS 0.45)

 0.45     A Breath Away (VPS 1.00)

 2.05     neoriginal   (VPS 2.20)
          Mirage - Gefährliche Lügen (4) 

 2.55     neoriginal   (VPS 3.10)
          Mirage - Gefährliche Lügen (5) 

 3.45     neoriginal   (VPS 4.00)
          Mirage - Gefährliche Lügen (6) 

 4.35-    hallo deutschland  (VPS 4.50)
 5.30


("Friesland – Haifischbecken" wird am Mi., 15.7., um 20.15 Uhr gesendet.
"Friesland - Bis aufs Blut" wird am Mi., 15.7., 21.45 Uhr gesendet.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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