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ZDF-Programmänderung Woche 29/26

Mainz (ots)

Woche 29/26 Di., 14.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 20.14/HD/Dd 5.1/UT) aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Frankreich - Spanien Halbfinale Übertragung aus Dallas/USA . Kommentator: Gari Paubandt In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 23.15) Moderation: Dunja Hayali Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT) Highlights, Analysen, Interviews aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker . 23.30 Markus Lanz (VPS 23.45) 0.30 heute journal update (VPS 0.45) 0.45 A Breath Away (VPS 1.00) 2.05 neoriginal (VPS 2.20) Mirage - Gefährliche Lügen (4) 2.55 neoriginal (VPS 3.10) Mirage - Gefährliche Lügen (5) 3.45 neoriginal (VPS 4.00) Mirage - Gefährliche Lügen (6) 4.35- hallo deutschland (VPS 4.50) 5.30 ("Friesland – Haifischbecken" wird am Mi., 15.7., um 20.15 Uhr gesendet. "Friesland - Bis aufs Blut" wird am Mi., 15.7., 21.45 Uhr gesendet.)

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