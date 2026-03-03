we are era GmbH

Deutscher Podcast Award 2026 startet Einreichungsphase in 24 Kategorien

Der Deutsche Podcast Award geht in die nächste Phase: Mit der offiziellen Bekanntgabe der 24 Kategorien startet heute die kostenfreie Einreichungsphase für Podcasts aus dem deutschsprachigen Raum. Die Auszeichnung wird am 13. Mai 2026 im Großen Sendesaal des rbb in Berlin vor 750 geladenen Gästen verliehen.

Initiiert wird der Deutsche Podcast Award von führenden Unternehmen und Plattformen der deutschen Audio- und Medienlandschaft: Acast, Amazon Music, ARD SOUNDS, Campfire.fm, Deutschlandfunk, Podimo, RTL+, Seven.One Audio und Spotify. Mit der Konzeption, strategischen Ausrichtung und Umsetzung wurde We Are Era als Veranstalter beauftragt. Das Community-Economy-Unternehmen verantwortet unter anderem die visuelle Gestaltung, Produktion, Vermarktung und Gesamtinszenierung der Preisverleihung.

24 Kategorien bilden die Vielfalt des Podcastmarktes ab

Die Kategorien 2026 spiegeln die gesamte Bandbreite des Mediums wider - von journalistischer Exzellenz über Unterhaltung und Innovation bis hin zu Community-getriebenen Formaten und Independent-Produktionen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Podcaster:innen, Produzent:innen, Creator:innen, Medienhäuser, Agenturen und Unternehmen können ihre Formate ab sofort bis zum 22. März 2026 mit wenigen Klicks über die offizielle Website www.deutscherpodcastaward.com einreichen.

Die Kategorien im Überblick:

Journalistische Leistung

Comedy / Unterhaltung

Fiktion

Newcomer

True Crime

Kids & Family

Beste Autorin/ Bester Autor

Laber Podcast Indie Edition

Business

Nachrichten & Politik

Viral Moment des Jahres

Wissenschaft / Technologie / Bildung

Video-Podcast des Jahres

Gesellschaft & (Pop)Kultur

One Host Show

Innovation (Format / Storytelling)

Live-Podcast

Wellbeing / Sport

Host(s) des Jahres

Sound Design / Audioproduktion

Indie Podcast / DIY Podcast

Podcast of the Year

Brand & Branded

Doku

Jury-Entscheidung und Community-Power

Eine hochkarätig besetzte Jury aus rund 50 Expert:innen der Podcast-, Medien- und Kulturlandschaft wählt aus allen Einreichungen eine Shortlist. In ausgewählten Kategorien wird zusätzlich die Community eingebunden: Hörer:innen können öffentlich abstimmen und ihre Favorit:innen aktiv unterstützen. Mit diesem zweistufigen Verfahren aus Jurybewertung und Community-Voting verbindet der Deutsche Podcast Award fachliche Exzellenz mit Publikumsresonanz.

Plattform für Stimmen - vor und hinter dem Mikro

Der Award würdigt nicht nur Hosts und bekannte Podcast-Persönlichkeiten, sondern auch die kreativen und technischen Leistungen hinter den Produktionen - von Autor:in über Redaktion bis hin zu Sounddesign und Audioproduktion. Ebenso werden Branded- und Independent-Formate berücksichtigt, die das Medium inhaltlich und strukturell weiterentwickeln.

Weitere Informationen sowie die vollständigen Teilnahmebedingungen finden sich unter:

https://www.deutscherpodcastaward.com/

