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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 34/26

Mainz (ots)

Woche 34/26

Sa., 15.8.

Bitte geänderten Programmablauf ab 6.40 Uhr beachten:

 6.40     Meine Freundin Conni

 6.55     Die Biene Maja   (VPS 7.00)

 7.05     Bibi Blocksberg   (VPS 7.15)

 7.30     Bibi Blocksberg   (VPS 7.40)

 8.00     Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood   (VPS 8.05)

 8.10     Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood   (VPS 8.15)


(Weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen.
"Meine Freundin Conni: Conni in den Bergen" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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    ZDF-Programmänderung ab Woche 29/26

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  • 09.07.2026 – 10:28

    ZDF-Programmänderung Woche 28/26

    Mainz (ots) - Woche 28/26 Do., 9.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.35 Uhr beachten: 23.35 Markus Lanz (VPS 23.50) 0.40 heute journal update (VPS 0.45) 0.55 Notruf Hafenkante (VPS 3.15) 1.40 SOKO Stuttgart (VPS 2.30) 2.25 SOKO Stuttgart (VPS 1.45) 3.10 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.00) 3.55 Notruf Hafenkante (VPS 1.00) 4.40 Backstage – SOKO Stuttgart (VPS 4.30) Hinter den Kulissen der Schwaben-Ermittler 5.00- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30 Pressekontakt: ...

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