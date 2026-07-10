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ZDF-Programmänderung Woche 34/26

Mainz (ots)

Woche 34/26 Sa., 15.8. Bitte geänderten Programmablauf ab 6.40 Uhr beachten: 6.40 Meine Freundin Conni 6.55 Die Biene Maja (VPS 7.00) 7.05 Bibi Blocksberg (VPS 7.15) 7.30 Bibi Blocksberg (VPS 7.40) 8.00 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.05) 8.10 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.15) (Weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen. "Meine Freundin Conni: Conni in den Bergen" entfällt.)

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