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Truppenbesuch: Boris Pistorius beim Transporthubschrauberregiment 30 in Küls-heim/Niederstetten

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Niederstetten (ots)

Am Donnerstag, den 23. Juli 2026 besucht der Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius das Transporthubschrauberregiment 30 "Tauberfranken" auf dem Übungsplatz in Külsheim, um sich einen persönlichen Eindruck von der Leistungsfähigkeit des Heeresfliegerverbands aus Niederstetten zu machen. Dieser stellt aktuell einen Hubschraubereinsatzverband für die NATO auf und bereitet sich auf eine Zertifizierungsübung vor.

Neben Gesprächen mit dem Regimentskommandeur Oberst Roger Kahle-Specht und den Soldatinnen und Soldaten des Verbandes wird dem Verteidigungsminister auch ein Kon-turenflug der Transporthubschrauber vom Typ NH90 demonstriert.

Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten. Bitte akkre-ditieren Sie sich dazu bis Montag, 20. Juli 2026, 13:00 Uhr mit dem beigefügten Formular bei der Pressestelle der Division Schnelle Kräfte.

Pressekontakt:

Pressestelle Division Schnelle Kräfte (DSK)
Telefon: +49 (0) 6428 / 938 - 2161
E-Mail: DSKPressestelle@Bundeswehr.org

Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell

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