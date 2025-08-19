RTLZWEI

Stephan Karrer und Claudia Ziemer werden Geschäftsführer von El Cartel Brothers

München (ots)

Die Karten im Markt für Bewegtbildwerbung in Deutschland werden neu gemischt: Die beiden Medienhäuser RTLZWEI und Warner Bros. Discovery Deutschland starten am 1. November 2025 gemeinsam den neuen Vermarkter "El Cartel Brothers". El Cartel Brothers wird exklusiv sämtliche TV-Werbeflächen und Teile des Digitalinventars der Partner anbieten. Sitz des neuen Unternehmens wird München sein. Die Geschäftsführung übernehmen Stephan Karrer (El Cartel) und Claudia Ziemer (Warner Bros. Discovery).

Claudia Ziemer: "Mit diesem Joint Venture setzen wir einen echten Meilenstein und schaffen einen starken, zukunftsorientierten Wettbewerber im deutschen Werbemarkt. Gemeinsam mit einem großartigen Team, welches die geballte Kompetenz beider Unternehmen vereint, möchten wir die Möglichkeiten unseres umfangreichen Portfolios voll ausschöpfen, um für unsere Kunden und Partner neue, effektive Werbeformen zu entwickeln. Wir wollen kreative und kommerzielle Ideen zum Leben erwecken, die nicht nur wirken, sondern begeistern - und damit die Werbelandschaft in Deutschland ein Stück weit neu definieren."

Stephan Karrer: "Dieser Schulterschluss zwischen Mittelstand und Global Player markiert einen historischen Moment in der Konsolidierung des Bewegtbildmarktes - ein Schritt, der seit Jahren diskutiert und klar gewünscht wurde. Mit perfekt zueinanderpassenden Portfolios und einer hohen Beratungskompetenz voller 'Can-Do-Spirit' wollen wir frische Impulse setzen. Und wir sind offen für weitere Mandanten: Unser Ziel ist klar: Wir spielen im Werbemarkt ganz vorne mit. Ich freue mich darauf, unsere Kunden für 'El Cartel Brothers' zu begeistern."

Zum Portfolio von El Cartel Brothers werden die Free-TV-Sender RTLZWEI, DMAX, TLC, TELE 5, HGTV und Eurosport 1 gehören, inklusive des ATV-Inventars der genannten Sender, sowie die Pay-Sender Warner TV Serie, Warner TV Film, Warner TV Comedy, Discovery Channel und Animal Planet. Darüber hinaus ergänzen AVOD-, YouTube- und Social-Media-Inventare das Portfolio. Im Streamingbereich wird El Cartel Brothers auch discovery+ sowie RTLZWEI-Aktivitäten auf RTL+ vermarkten.

El Cartel Brothers verbindet die Startup-Kultur eines neuen Players mit der Erfahrung eingespielter Expertinnen und Experten: Der Großteil der bisherigen Ad Sales-Teams von RTLZWEI und Warner Bros. Discovery Deutschland wechseln in das Joint Venture und bleiben dem Markt als gewohnte Ansprechpartner erhalten. Die Buchungsprozesse bleiben zum Start unverändert. Bereits in der Übergangszeit bis zum Startschuss im Herbst stimmen sich die Teams intensiv mit den Kunden und Agenturen ab und sorgen so für maximale Planungssicherheit.

El Cartel Brothers präsentiert heute gleichzeitig seinen neuen Markenauftritt. Das rein typografische Logo verbindet die Historie beider Joint-Venture-Partner auf einzigartige Weise: Während das "El Cartel" des kürzlich vollzogenen Rebrands der Marke größtenteils unverändert bleibt, hebt sich das Wort "Brothers" kontrastreich und in anderem Schriftschnitt ab, um die inhaltliche Vielfalt des neuen Unternehmens zu unterstreichen. Die neue Farbpalette nutzt zwei verschiedene, kräftige Blautöne, ein leuchtendes Gelb, sowie als neutralere Variante einen sandfarbenen Ton. Die CI wurde inhouse entwickelt.

Bevor Claudia Ziemer in die Geschäftsführung von El Cartel Brothers berufen wurde, war sie seit 2007 für Warner Bros. Discovery bzw. Discovery Communications tätig. Dort leitete sie zuletzt als Senior Director Sales Business Operations alle internen Ad Sales-Abteilungen und -Prozesse für das gesamte Senderportfolio von WBD, darunter Sales Services, Brand Solutions, Pricing, Controlling, Commercial Development als auch die Mediaplanung. Ihre berufliche Laufbahn in der Medienbranche startete sie bei MTV Networks, bevor sie anschließend bei Premiere, heute Sky Media, in leitender Funktion tätig war.

Stephan Karrer ist seit Juli 2019 Geschäftsführer von El Cartel. Zuvor war er als Leiter Media Sales & Services bei dem RTLZWEI-Werbezeitenvermarkter tätig. Vor seinem Wechsel zu El Cartel war er bei Discovery Networks Deutschland als Key Account Manager und zuletzt als Director Ad Sales beschäftigt. Dort verantwortete er den Werbezeitenverkauf der Sender DMAX, Discovery Channel, Discovery HD und Animal Planet. Karrer startete seine berufliche Laufbahn im Jahr 1999 als Key Account Manager bei Sport1.

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Warner Bros. Discovery Deutschland veranstaltet die Free-TV-Sender DMAX, TLC, Eurosport 1, HOME & GARDEN TV und TELE 5, die Pay-TV-Sender Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport 2, Warner TV Serie, Warner TV Film, Warner TV Comedy mit dem [adult swim]-Block, Cartoonito und Cartoon Network sowie den Streaming-Service discovery+. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit lokalen und internationalen Produktionen in den Bereichen Kino, Home Entertainment, Consumer Products und Games aktiv und erreicht so mit seinem diversifizierten Portfolio aus den Bereichen Factual, Fiction, Sport und Kids monatlich Millionen von Fans. Hinter Warner Bros. Discovery Deutschland steht Warner Bros. Discovery, ein führendes globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen, mit dem weltweit differenziertesten und umfassendsten Portfolio an Inhalten, Marken und Franchises in den Bereichen Fernsehen, Film, Streaming und Games.

