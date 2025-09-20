ISX Financial EU PLC

ISX Financial kündigt neues Sponsoring des APOEL FC für die Spielzeiten 2025-2027 an

ISX Financial EU Plc (ISXX), ein reguliertes E-Geld-Institut, das Transaktionsbanking und Echtzeit-Zahlungstechnologie in ganz Europa und Großbritannien anbietet, gab heute die Erneuerung seiner Sponsoring-Vereinbarung mit dem APOEL FC bekannt und verlängerte die Partnerschaft sowohl für die Saison 2025/2026 als auch für die Saison 2026/2027.

Die Verlängerung baut auf einer Zusammenarbeit auf, die im Jahr 2023 begann und die ein gemeinsames Engagement für Ehrgeiz, Disziplin und Teamarbeit als Leitprinzipien für beide Organisationen widerspiegelt. APOEL FC ist die erfolgreichste Fußballmannschaft der Republik Zypern mit einer Gesamtbilanz von 29 nationalen Meisterschaften, 21 Cypriot Cup-Gewinnen und 15 Gewinnen des Cypriot Super Cup sowie einem beeindruckenden Einzug ins Viertelfinale der UEFA Champions League 2011/2012. ISX ist stolz darauf, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die in ihren jeweiligen Bereichen führend sind, Maßstäbe setzen und andere zu Höchstleistungen anspornen.

Nikogiannis Karantzis, Chief Executive Officer von ISXX, sagte:

„Die Verlängerung unseres Sponsorings mit dem APOEL FC spiegelt unser Engagement für die Unterstützung von Organisationen wider, die Spitzenleistungen und Widerstandsfähigkeit verkörpern. Fußball ist mehr als nur ein Sport; er verbindet Menschen, spornt zu Leistung an und stärkt den Gemeinschaftssinn. Diese Werte stehen im Einklang mit der ISX-Vision „Dream Big", und wir sind stolz darauf, APOEL auf dem Weg zum Erfolg auf und neben dem Spielfeld zu unterstützen."

Prodromos Petrides, President von APOEL Football (Public) Ltd, fügte hinzu:

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit ISX Financial zu erneuern, einem erfolgreichen Finanzinstitut, das APOEL, unsere Spieler und unsere Fans stets unterstützt hat. Diese Vereinbarung stärkt unsere Fähigkeit, weiterhin auf höchstem Niveau mitzuspielen, und unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung langfristiger Partnerschaften mit Unternehmen, die unsere Mission unterstützen."

Mit mehr als 140 Mitarbeitenden in Zypern ist ISXX fest auf dem lokalen Markt verwurzelt und trägt sowohl zur Wirtschaft als auch zur Gemeinschaft, der es dient, bei. Mit der Initiative „Dream Big" investiert ISXX weiterhin in den Sport und die Jugendförderung und unterstützt Projekte, die künftige Generationen auf der ganzen Insel inspirieren.

Informationen zu ISX Financial EU Plc

ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) mit Hauptsitz in Nikosia ist ein führendes Banktechnologieunternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum, das von der Zentralbank von Zypern als E-Geld-Institut zugelassen ist und in Großbritannien von der Financial Conduct Authority reguliert wird. Das Unternehmen entwickelt und betreibt ein eigenes Ökosystem für den Zahlungsverkehr, das Konten in mehreren Währungen, offene Banklösungen, Devisengeschäfte, Überweisungen und Zahlungsabwicklung anbietet. ISXX kombiniert finanzielle Stärke, regulatorische Belastbarkeit und Innovation, um Unternehmen und Gemeinden in ganz Europa und darüber hinaus einen Mehrwert zu bieten.

Nikogiannis (Nickolas John) Karantzis verfügt über mehr als 30 Jahre umfassende Branchenerfahrung, davon 20 Jahre in sicheren digitalen Unternehmen, einschließlich Telekommunikation, IPTV, Zahlungsverkehr und elektronisches Geld. Er besitzt Abschlüsse in Ingenieurwesen, Recht und Unternehmensführung und ist eingetragener Trans Tasman IP Attorney, Fellow of Engineers Australia und in mehreren Staaten eingetragener Streitschlichter.

