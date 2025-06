Upwind

Upwind ernennt Rinki Sethi zur Leiterin der Sicherheitsabteilung, um die Revolution der Laufzeitsicherheit zu beschleunigen

Die Cybersicherheitsexpertin bringt Führungserfahrung von Palo Alto Networks, Twitter und Rubrik mit, um den Marktführer im Bereich Cloud-Sicherheit auszubauen, während sich die Branche in Richtung Echtzeitschutz bewegt

Upwind, die Runtime-First-Cloud-Sicherheitsplattform, gab heute die Ernennung von Rinki Sethi, einer führenden Expertin der Cybersicherheitsbranche, zur Leiterin der Sicherheitsabteilung bekannt. In dieser Funktion wird Sethi die globalen Funktionen für Informationssicherheit und Technologie bei Upwind leiten und gleichzeitig die unternehmensweite Strategie in den Bereichen Marketing, Markteinführung und Kundenbindung vorantreiben, um die Einführung von Laufzeitsicherheit im gesamten Unternehmen zu beschleunigen.

Sethi kommt zu einem für die Branche und für das Unternehmen entscheidenden Zeitpunkt zu Upwind. Nach einem Umsatzwachstum von 4.000 % im Jahr 2024, einem Kundenzuwachs von 40 % und mehr als 30 Produktaktualisierungen im ersten Quartal 2025 hat sich Upwind zu einem ernstzunehmenden Herausforderer der alten CNAPP-Anbieter entwickelt, indem es liefert, was andere nicht können: Echtzeit-Erkennung und Laufzeitschutz sowie Schutz für alle Ebenen des Cloud-Stacks.

Als angesehene Führungskraft und Vorstandsmitglied im Bereich Cybersicherheit verfügt Sethi über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung von Sicherheitsprogrammen bei Unternehmen wie Twitter, BILL, Rubrik, Walmart, IBM, Palo Alto Networks und eBay/PayPal. Darüber hinaus ist sie Mitglied des Vorstands von Vaultree und ForgeRock. Sie ist außerdem Gründungspartnerin bei Lockstep Ventures, wo sie in die nächste Generation von Innovationen und disruptiven Technologien im Bereich Cybersicherheit investiert. Als eine der ersten Kundinnen von Upwind bringt Sethi eine einzigartige Perspektive sowohl aus Kundensicht als auch aus der Sicht der Unternehmensleitung mit – damit ist sie die ideale Besetzung, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen.

„Rinki ist eine der angesehensten Informationssicherheitsbeauftragten (CISO) der Welt, und ihre Entscheidung, sich Upwind anzuschließen, ist ein wichtiges Signal dafür, wohin sich die Zukunft der Cloud-Sicherheit entwickelt", sagte Amiram Shachar, Geschäftsführer und Mitbegründer von Upwind. „Sie war eine der ersten, die erkannte, dass der Laufzeitkontext die Art und Weise, wie wir die Cloud sichern, verändert. Jetzt wird sie dazu beitragen, diese Vision weltweit zu verbreiten, und zwar mit der entsprechenden technischen Tiefe, dem Einfühlungsvermögen für die Kunden und der entsprechenden Führungsstärke."

Im Gegensatz zu herkömmlichen Cloud-Sicherheitstools, die auf statischen Regeln und fragmentierten Signalen beruhen, bietet Upwind eine einheitliche CNAPP-Plattform, die agentenlose Transparenz mit eBPF-gestützter Laufzeiterkennung kombiniert. Durch die Integration von CSPM, CWPP, CDR, Schwachstellenmanagement und Identitätssicherheit in eine einzige Plattform und die Verankerung in der Live-Laufzeitaktivität hilft Upwind den Sicherheitsteams, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und zu handeln, bevor Bedrohungen zu Vorfällen werden. Kunden berichten von bis zu 95 % weniger Warnmeldungen und einer deutlich kürzeren Zeitspanne bis zur Behebung des Problems.

„Als CISO habe ich selbst erlebt, wie frustrierend es ist, Dashboards zu verfolgen, während sich Vorfälle in Echtzeit ereignen", so Rinki Sethi, Leiterin der Sicherheitsabteilung bei Upwind. „Upwind ist die erste Plattform, die ich kenne, die das Modell umdreht, von reaktivem Rauschen zu Entscheidungen in Echtzeit. Als eine der ersten Kundinnen habe ich erlebt, wie effektiv es ist, mit vollständigem Laufzeitkontext zu arbeiten. Deshalb bin ich jetzt bei Upwind: um die Zukunft zu gestalten, die ich mir als Anwenderin immer gewünscht habe."

Sethi hat einen Bachelorabschluss in Computer Science Engineering von der UC Davis und einen Masterabschluss in Informationssicherheit von der Capella University. Sie ist eine weithin anerkannte Stimme der Branche, leidenschaftliche Mentorin und Fürsprecherin für Frauen im Sicherheitsbereich. Außerhalb ihrer Arbeit ist sie Mutter von zwei Kindern, Fitness-Fan und eine aktive Unterstützerin von Start-ups, die die nächste Welle der Cybersicherheits-Innovation gestalten.

Upwind ist die Cloud-Sicherheitsplattform der nächsten Generation, mit der Unternehmen schneller und sicherer arbeiten können. Upwind wurde für die dynamischen, nativen Cloud-Umgebungen von heute entwickelt und kombiniert die Cloud-Sicherheitslage mit Echtzeit-Laufzeitkontext, um über den gesamten Anwendungslebenszyklus hinweg handlungsfähigen Schutz zu bieten. Upwind wurde von Amiram Shachar und dem Team hinter Spot.io (das von NetApp für 450 Millionen Dollar übernommen wurde) gegründet und wird von Greylock, Cyberstarts, Leaders Fund, Craft Ventures, Cerca Partners, Penny Jar (gegründet von NBA-Star Steph Curry) und Sheva (gegründet von NBA-Spieler Omri Casspi) unterstützt. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahr 2022 180 Mio. $ aufgebracht. Weitere Informationen finden Sie unter www.upwind.io.

