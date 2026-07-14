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Truppenbesuch: Boris Pistorius beim Heimatschutzregiment 5 in Ohrdruf

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Ohrdruf (ots)

Der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, besucht am Mittwoch,den 22. Juli 2026, das Heimatschutzregiment 5 in Ohrdruf und verschafft sich dort einen persönlichen Eindruck von der aktuellen Leistungsfähigkeit des Regiments. Es besteht, wie alle Regimenter der Heimatschutzdivision, zum überwiegenden Teil aus Reservistinnen und Reservisten.

Neben Gesprächen mit dem Kommandeur des Heimatschutzregiments, Oberst Siegfried Zeyer, steht der Austausch mit Soldatinnen und Soldaten im Mittelpunkt.

Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten. Im Rahmen des Presseprogramms besteht die Möglichkeit mit Soldatinnen und Soldaten des seit Oktober 2024 bestehenden Heimatschutzregiments 5 ins Gespräch zu kommen sowie Einblicke in ihre Bewaffnung, Bekleidung und Ausrüstung zu erhalten.

Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Donnerstag, den 16. Juli 2026, um 10:00 Uhr mit beiliegendem Formular bei der Pressestelle der Heimatschutzdivision.

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