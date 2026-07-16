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Dienstag, 21. Juli 2026, 22.15 Uhr
Die Anstalt

Mainz (ots)

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Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

Dienstag, 21. Juli 2026, 22.15 Uhr
Die Anstalt
Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner

Am 4. Februar 2014 präsentierten Max Uthoff und Claus von Wagner zum ersten Mal "Die Anstalt" im ZDF. Aktuell gestalten sie gemeinsam mit Maike Kühl bereits Folge 100 des Kabarettformats.

Anlässlich der Jubiläumsfeier haben sich Christian Tramitz, Lutz van der Horst, Gisa Flake, Julia Gámez Martin und Die Sterne angekündigt. Zur 100. Ausgabe bietet die Anstalt wie gewohnt Satire, die informiert, irritiert und zum Lachen und Nachdenken anregt.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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