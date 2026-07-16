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ZDF-Programmhinweis

Dienstag, 21. Juli 2026, 22.15 Uhr

Die Anstalt

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Dienstag, 21. Juli 2026, 22.15 Uhr Die Anstalt Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner Am 4. Februar 2014 präsentierten Max Uthoff und Claus von Wagner zum ersten Mal "Die Anstalt" im ZDF. Aktuell gestalten sie gemeinsam mit Maike Kühl bereits Folge 100 des Kabarettformats. Anlässlich der Jubiläumsfeier haben sich Christian Tramitz, Lutz van der Horst, Gisa Flake, Julia Gámez Martin und Die Sterne angekündigt. Zur 100. Ausgabe bietet die Anstalt wie gewohnt Satire, die informiert, irritiert und zum Lachen und Nachdenken anregt.

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