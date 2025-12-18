ZDF

Mit dem ZDF ins neue Jahr: Silvesterparty "Willkommen 2026" live aus Hamburg

Wenn der Countdown läuft, wird das neue Jahr bei "Willkommen 2026" mit Stars, Musik und Partystimmung begrüßt. Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, 20.15 Uhr, feiert das ZDF Deutschlands größte Silvestershow erstmals live in Hamburg. Das Moderationsduo Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner freut sich auf nationale und internationale Gäste auf der Showbühne. Co-Host Oli P. stellt die Hotspots der Hansestadt vor.

Auf einer schwimmenden Bühne in der Hamburger HafenCity präsentieren zahlreiche Stars ihre Hits, darunter Musiker Michael Patrick Kelly, DJ Felix Jaehn, Popsänger und Songwriter Johannes Oerding, die britische Boygroup Blue, Sängerin Kerstin Ott, Rapper Das Bo, Sängerin und Musical-Darstellerin Sarah Engels, die österreichische Band Wanda, Liedermacher Oimara, Jenny von Ace of Base, die Eurodance-Band ATC, T Seven von Mr. President, Singer-Songwriterin LINA, Sängerin Emilia Pieske, der Rapper und Songwriter FAYAN, der "Voice of Holland"-Gewinner Dennis van Aarssen, die Pop-Schlagersängerin Anna-Maria Zivkov, "MJ – Das Michael Jackson Musical" sowie das Charity-Musikprojekt "We Are The Voice", bestehend aus den Finalistinnen und Finalisten der TV-Show "The Voice Kids".

Die musikalische Seele Hamburgs vertreten Lotto King Karl und der Shanty-Chor De Tampentrekker.

Oli P. stellt die Hotspots Hamburgs vor

Co-Host Oli.P trifft auf der Reeperbahn auf einen bunten Kreis an Künstlerinnen und Künstler aus der Olivia-Jones-Familie. Auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers an den Landungsbrücken spricht er mit "Notruf Hafenkante"-Darsteller Marc Barthel. ZDF-Wettermoderator Benjamin Stöwe wird das Wetter für den Silvesterabend und den Start ins neue Jahr live präsentieren.

Das Silvesterprogramm im ZDF

Im Vorfeld der Show überträgt das ZDF um 19.15 Uhr die "Neujahrsansprache des Bundeskanzlers" Friedrich Merz, die sich an die Menschen in Deutschland richtet. Im Anschluss folgt um 19.25 Uhr "heute-show spezial – Das war 2025": Fabian Köster und Lutz van der Horst präsentieren ihre stärksten Satire-Reportagen aus allen Folgen der "heute-show" und vier Folgen "heute-show spezial" des Jahres 2025.

In der Silvesternacht um 0.50 Uhr lädt Mickie Krause zur "ZDF-Mitternachtsparty" und feiert mit dem Publikum die ersten Stunden des Jahres 2026.

