ZDF

ZDFneo-Programmänderung Woche 52/25

Mainz (ots)

Freitag, 26.12. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 22.25 Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers (Stand by Me) Gordie Lachance Wil Wheaton Chris Chambers River Phoenix Teddy Duchamp Corey Feldman Vern Tessio Jerry O'Connell John Merrill Kiefer Sutherland Denny Lachance John Cusack Regie: Rob Reiner USA 1986 Im Streaming: 26. Dezember 2025, 22.25 Uhr bis 2. Januar 2026 23.45 Tage des Donners (Days of Thunder) 1.25 Irgendwann in Mexico (Once Upon a Time in Mexico) El Mariachi Antonio Banderas Carolina Salma Hayek Sands Johnny Depp Billy Chambers Mickey Rourke Ajedrez Eva Mendes Armando Barillo William Dafoe Regie: Robert Rodriguez Mexiko/USA 2003 Im Streaming: 27. Dezember 2025, 01.25 Uhr bis 3. Januar 2026 3.00 Priest 4.15 Shutter - Sie sehen dich 5.40 Terra Xplore Gen Z unter Druck – Das Sozialexperiment (ZDF 30.11.2025) Deutschland 2025 (Der Spielfilm „Eine Frage der Ehre“ sowie die Sendung „Nordamerikas versteckte Paradise“ entfallen.) Woche 01/26 Samstag, 27.12. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 0.05 Christine 1.50 Final Fantasy: Die Mächte in dir (Final Fantasy: The Spirits Within) 3.25 Final Fantasy VII: Advent Children (Fainaru Fantaji Sebun Adobento Chirudoren) 4.55 Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers -6.15 Gordie Lachance Wil Wheaton Chris Chambers River Phoenix Teddy Duchamp Corey Feldman Vern Tessio Jerry O'Connell John Merrill Kiefer Sutherland Denny Lachance John Cusack Regie: Rob Reiner USA 1986 (Der Spielfilm „Eine Frage der Ehre“ entfällt.) Sonntag, 28.12. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Terra X Deutschland von oben - Ein Wintermärchen Film von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus (vom 24.12.2018) Deutschland 2016 (Die Sendung „Der Klugscheißer: Künstliche Intelligenz“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell