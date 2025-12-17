PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDFneo-Programmänderung Woche 52/25

Mainz (ots)

Freitag, 26.12. 

Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 

 22.25	 Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers
	 (Stand by Me)

	 Gordie Lachance 	 Wil Wheaton 
	 Chris Chambers 	 River Phoenix 
	 Teddy Duchamp 	 Corey Feldman 
	 Vern Tessio 	 Jerry O'Connell 
	 John Merrill 	 Kiefer Sutherland 
	 Denny Lachance 	 John Cusack 

	 Regie: Rob Reiner
	 USA 1986
 Im Streaming: 26. Dezember 2025, 22.25 Uhr bis 2. Januar 2026 

 23.45	 Tage des Donners
	 (Days of Thunder)

 1.25	 Irgendwann in Mexico
	 (Once Upon a Time in Mexico)

	 El Mariachi 	Antonio Banderas 
	 Carolina 	 	Salma Hayek 
	 Sands 	 	Johnny Depp 
	 Billy Chambers 	Mickey Rourke 
	 Ajedrez 		Eva Mendes 
	 Armando Barillo 	William Dafoe 

	 Regie: Robert Rodriguez
	 Mexiko/USA 2003
 Im Streaming: 27. Dezember 2025, 01.25 Uhr bis 3. Januar 2026 

 3.00	 Priest
	
 4.15	 Shutter - Sie sehen dich
	
 5.40	 Terra Xplore
	 Gen Z unter Druck – Das Sozialexperiment
	 (ZDF 30.11.2025)
	 Deutschland 2025


(Der Spielfilm „Eine Frage der Ehre“ sowie die Sendung „Nordamerikas versteckte Paradise“ entfallen.) 


Woche 01/26 
Samstag, 27.12. 

Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 

 0.05	 Christine

 1.50	 Final Fantasy: Die Mächte in dir
	 (Final Fantasy: The Spirits Within)

 3.25	 Final Fantasy VII: Advent Children
	 (Fainaru Fantaji Sebun Adobento Chirudoren)


 4.55	 Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers
-6.15
	 Gordie Lachance 	 Wil Wheaton 
	 Chris Chambers 	 River Phoenix 
	 Teddy Duchamp 	 Corey Feldman 
	 Vern Tessio 	 Jerry O'Connell 
	 John Merrill 	 Kiefer Sutherland 
	 Denny Lachance 	 John Cusack 

	 Regie: Rob Reiner
	 USA 1986


(Der Spielfilm „Eine Frage der Ehre“ entfällt.) 


Sonntag, 28.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 6.15	 Terra X
	 Deutschland von oben - Ein Wintermärchen
	 Film von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus
	 (vom 24.12.2018)
	 Deutschland 2016


(Die Sendung „Der Klugscheißer: Künstliche Intelligenz“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

