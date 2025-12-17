ZDF

So war 2025: Jahresrückblicke im ZDF streamen

Das zu Ende gehende Jahr lässt sich im ZDF aus vielen Perspektiven betrachten: Neben "Markus Lanz – Das Jahr 2025" heute am Mittwoch, 17. Dezember 2025, und der Gala "Sportler des Jahres 2025" am Sonntag, 21. Dezember 2025, bietet das ZDF bis Ende Dezember noch viele weitere Jahresrückblicke, die mal satirisch, mal nachrichtlich, mal boulevardesk, mal bildreich 2025 Revue passieren lassen. Bereits jetzt ist im ZDF-Streaming-Portal "Toll! Der satirische Jahresrückblick" zu sehen, der im ZDF am Freitag, 19. Dezember 2025, im Anschluss an die letzten Ausgaben der "heute show" und des "ZDF-Magazins Royale" in diesem Jahr ab 23.30 Uhr gesendet wird.

In ihrem satirischen Jahresrückblick zeigen Werner Doyé und Andreas Wiemers unter anderem, wie sich Friedrich Merz um das Stadtbild sorgt und Donald Trump den Weltfrieden organisiert. Die "frontal"-Satiriker blicken humorvoll und kritisch auf Höhepunkte des Jahres.

Was "die besten Sportmomente 2025" waren, ist ebenfalls im ZDF zu erfahren: Das Jahr nach den Olympischen Sommerspielen in Paris und vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo bot Triumphe, Niederlagen und große Emotionen – im ZDF zu streamen ab Freitag, 19. Dezember 2025, 10.00 Uhr. Im Anschluss an den langen "sportstudio live: Wintersport"-Sonntag, 21. Dezember 2025, ist der Film von Henrik Diekert ab 18.25 Uhr im ZDF zu sehen.

Album 2025 – Bilder eines Jahres

Das Jahr vergeht – die Bilder bleiben. Auch 2025 wird im kollektiven Gedächtnis mit zahlreichen unvergesslichen, bewegenden und prägenden Momenten verankert bleiben. Das ZDF bietet mit seinem traditionsreichen "Album", das in diesem Jahr zum 45. Mal aufgeblättert wird, eine umfassende und prägnante Bilanz des vergangenen Nachrichtenjahres, erneut kommentiert von Autor Gert Anhalt. "Album 2025 – Bilder eines Jahres" ist am Freitag, 26. Dezember 2025, ab 10.00 Uhr in Web und App des ZDF und um 19.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Von "Jahr der Stars bis "Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen"

Skandale in den Königshäusern, eine Verlobung der Superlative und Bilder mit Suchtfaktor: "Das Jahr der Stars 2025" zeigt all das, was in diesem Jahr prominent wichtig war – zu sehen ab Dienstag, 23. Dezember 2025, ab 9.00 Uhr in Web und App des ZDF, sowie ab 17.10 Uhr im linearen ZDF-Programm.

Am selben Tag ab 20.15 Uhr lädt Johannes B. Kerner zu "Der Quiz-Champion – Das 2025-Special", in der die Ereignisse des Jahres gefragt sind: Die klügsten Kandidaten Deutschlands müssen sich in dem Jahresrückblicks-Special fünf prominenten Experten stellen.

Mit "Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen" erinnert das ZDF auch 2025 wieder an verstorbene Persönlichkeiten aus Musik, Sport, Politik, Kultur und Unterhaltung. Menschen, deren Biografie oder Schicksal viele bewegt, weil sie eine bestimmte Zeit, manchmal sogar eine ganze Generation geprägt haben. Der Film von Stefan Scholl ist ab Mittwoch, 24. Dezember 2025, 14.00 Uhr, im ZDF zu streamen und steht am Dienstag, 30. Dezember 2025, 17.10 Uhr, auf dem ZDF-Programm.

Rückblick auf Satire-Reportagen und Kinderreporter-Interviews

In "heute show spezial – Das war 2025" präsentieren Fabian Köster und Lutz van der Horst ihre stärksten Satire-Reportagen aus allen Folgen der "heute show" und vier Folgen "heute show spezial" des Jahres 2025 – ab Samstag, 27. Dezember 2025, ab 10.00 Uhr im ZDF zu streamen und abends ab 23.30 Uhr im linearen ZDF-Programm zu sehen – ebenso am Mittwoch, 31. Dezember 2025, 19.25 Uhr.

Einen Rückblick auf die besten "Kinderreporter-Interviews mit Stars" bietet "logo!" am Freitag, 26. Dezember 2025, 19.25 Uhr im KiKA und im ZDF-Streaming-Portal. Dafür konnten Kinder im Vorfeld für ihr Lieblingsvideo voten – ob es Ed Sheeran, Joshua Kimmich oder zum Beispiel Fresh Torge auf Platz eins geschafft haben, verrät Moderatorin Teresa in "logo! extra".

Auch der wissenschaftlich fundierte Jahresrückblick fehlt nicht im ZDF-Programmangebot anlässlich des zu Ende gehenden Jahres 2025: Im ZDF-Streaming-Portal stehen bereits "Der große Terra X-Jahresrückblick 2025" sowie "Terra X Harald Lesch und sein persönlicher Jahresrückblick 2025" zur Verfügung.

