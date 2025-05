Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum

Neuer Kommandeur im Schloss Oranienstein

Diez (ots)

Generalstabsarzt Dr. Johannes Backus, Kommandeur des Kommandos Gesundheitsversorgung der Bundeswehr, hat die Führung des Kommandos Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung in Diez in neue Hände gelegt. Am 19. Mai 2025 übergab er das Kommando von Generalstabsarzt Dr. Armin Kalinowski an Generalarzt Dr. Matthias Grüne.

Das Kommando koordiniert und verantwortet die gesamte ambulante Inlandsversorgung der Bundeswehr. Zusätzlich ist es Dienstleister der Truppe und unterstützt mit seinen Dienststellen bei Ausbildungs- und Übungsvorhaben sowie Einsatzverpflichtungen.

In seiner Ansprache bewertete Dr. Backus die aktuelle Situation so, dass es kein Weiter-so-wie-bisher geben kann. Er machte aber zugleich auch Hoffnung auf die Zukunft: "Ich sehe in den nächsten Monaten und Jahren auch eine große Chance, unseren Sanitätsdienst zukunftssicher, resilient und durchhaltefähiger aufzustellen."

Bewegte Zeit als Kommandeur

Im November 2016 übernahm Dr. Kalinowski das Kommando im Schloss Oranienstein. Unter seiner Führung wurde das Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung (KdoRegSanUstg) immer weiter optimiert. Während der Corona-Pandemie organisierte und koordinierte das Kommando den Einsatz von Impfteams und den Betrieb von Impfzentren. Auch für die Hilfeleistung während der Ahrflut zeichnete der scheidende Kommandeur verantwortlich. Nach 44 Dienstjahren beendet der Appell seine aktive Dienstzeit. Zu Ehren des scheidenden Generalstabsarztes Dr. Armin Kalinowski erfolgte im Anschluss des Appells eine Serenade.

Der "Neue" im Schloss Oranienstein

Mit Generalarzt Dr. Grüne rückt ein erfahrener Sanitätsstabsoffizier an die Spitze des Diezer Kommandos. Der Humanmediziner und Gesundheitsökonom war bereits Regimentskommandeur des Sanitätslehrregimentes in Feldkirchen und Kommandeur und Ärztlicher Direktor im Bundeswehrkrankenhaus Westerstede. Nach einer Verwendung als Referatsgruppenleiter im Bundesministerium der Verteidigung in Berlin wurde Dr. Grüne im September 2024 zum Stellvertreter des Kommandeurs im KdoRegSanUstg und übernimmt nun, mit der Ernennung zum Kommandeur, das Kommando in einer herausfordernden Zeit der Umstrukturierung und Reorganisation zur Landes- und Bündnisverteidigung.

Neue Aufgaben in neuer Struktur

Die Übergabe des Diezer Kommandos ist auch ein Meilenstein in der aktuellen Reorganisation des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Mit der Übernahme der Amtsgeschäfte wird Generalarzt Dr. Matthias Grüne gleichzeitig der Vertreter des Kommandeurs Ambulante Gesundheitsversorgung der Bundeswehr sein, welcher im Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr in Koblenz Dienst tut. Das Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr koordiniert das ambulante und klinische Element unter dem Dach des neuen Unterstützungsbereichs der Bundeswehr und trägt damit der Führung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr aus einer Hand Rechnung.

