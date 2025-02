Rockwell Automation

Rockwell Automation präsentiert die Zukunft der Reifenproduktion auf der Tire Tech Technology Expo 2025

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Industrie-Experten zeigen, wie digital gesteuerte Modernisierung und Optimierung für jeden Reifenhersteller erreichbar sind

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird auf der diesjährigen Tire Technology Expo vom 4. bis 6. März in Hannover sein umfangreiches Portfolio an digitalen Tools, fortschrittlicher Software und vernetzten Technologien für die Automobilindustrie vorstellen.

Am Stand Nr. 9044 in Halle 21 können Maschinenbauer und Endanwender aus der Reifenindustrie mit den Beratern von Rockwell über wichtige Erkenntnisse und Technologien sprechen, um diese zu unterstützen und ihnen die Modernisierung von Produktionsabläufen durch fortschrittliche Lösungen und Dienstleistungen zu ermöglichen. Die Vorzeigelösungen des Unternehmens reichen von Manufacturing Execution Systems (MES) und Betriebszeitoptimierung mit künstlicher Intelligenz (KI) über verbesserte Qualität durch digitale Rückverfolgbarkeit bis hin zu effizienterer Logistik mit autonomen mobilen Robotern (AMR).

„Durch unser umfassendes Fachwissen in Verbindung mit unserem umfangreichen Technologieportfolio wollen wir die Reifenindustrie der Zukunft gestalten und vorantreiben. Unsere Lösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Design, Betrieb und Wartung ab und ermöglichen es Kunden, ein kritisches Auge auf Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit und Mitarbeiterbefähigung zu werfen", sagt Dominique Scheider, Industry Strategy Manager Transportation EMEA bei Rockwell Automation.

Gemeinsam mit seinem Partner Circulor - einem führenden Anbieter von Lösungen für Rückverfolgbarkeit und digitalen Produktpässen für verschiedene Branchen, darunter auch die Reifenindustrie - kann das Rockwell Automation-Team vor Ort Teilnehmern bei ihren wichtigsten Herausforderungen helfen. Dazu gehört die Einhaltung der europäischen Verordnung über entwaldungsfreie Produkte (EUDR) durch verbesserte Transparenz in der Lieferkette aufgrund der Rückverfolgbarkeit von Naturkautschuk sowie digitale Produktpässe fürReifen, die auf dem europäischen Markt in Verkehr gebracht werden, wie es die Verordnung über das Ökodesign für nachhaltige Produkte (ESPR) vorschreibt.

„Unsere Zusammenarbeit mit Rockwell bietet fortschrittliche Lösungen für die Rückverfolgbarkeit und digitale Pässe, die Unternehmen umfassende Transparenz in ihre Lieferketten bieten, nicht nur um die globalen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern auch um verantwortungsvolle und effiziente Lieferketten zu gewährleisten", sagt Douglas Johnson-Poensgen, CEO und Gründer von Circulor. „Unsere Lösungen, kombiniert mit den fortschrittlichen Automatisierungssystemen von Rockwell, bieten Unternehmen aus verschiedenen Branchen - darunter die Automobil-, Reifen-, Batterie-, Metall-, Bergbau- und Zementindustrie - die Möglichkeit, sich über den digitalen Dienstleistungsarm von Rockwell Automation, Kalypso, einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen."

Kalypso ist auf die digitale Transformation spezialisiert und nutzt fortschrittliche Datenwissenschaft, KI und Unternehmenstechnologien, um Innovationen voranzutreiben, Abläufe zu optimieren und eine durchgängige Konnektivität über die gesamte industrielle Wertschöpfungskette zu ermöglichen.

Auch Rockwell beteiligt sich am Konferenzprogramm: Peter Mair, Principal, Director EMEA auto & tire, EV, spricht am 4. März um 16 Uhr in Raum 1 über „Digital Thread for Smarter Tire Product Design and Sustainable Manufacturing". Seine Kollegin Kathryn Houk, Industry Leader, tire & rubber, wird am 6. März um 9 Uhr in Raum 3 über „Operational Excellence and Sustainability" referieren: Asset Management in der Industrie 4.0".

Teilnehmer können hier ein persönliches Treffen mit Beratern der Reifenindustrie buchen.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das vernetzte Unternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-prasentiert-die-zukunft-der-reifenproduktion-auf-der-tire-tech-technology-expo-2025-302377118.html

Original-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuell