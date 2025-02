RTL Crime

Neo-Noir-Nachschub: RTL Crime zeigt dritte Staffel von "Dark Winds - Der Wind des Bösen" als Deutschlandpremiere

Köln (ots)

Western meets Mystery meets Drama: Nur 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung fällt bei RTL Crime der Startschuss für die dritte Staffel von "Dark Winds - Der Wind des Bösen". Erneut zeichnen "Game of Thrones"-Schöpfer George R. R. Martin und Oscar-Preisträger Robert Redford als Executive Producer verantwortlich. Das bewährte Erfolgsrezept bleibt: eine packende Ermittlerstory, die tief in die Seelen ihrer Charaktere eintaucht. 8 Folgen, ab Dienstag, 11. März 2025 um 20:15 Uhr in einer Deutschlandpremiere. Die neue Staffel steht zudem auf RTL+ zum Streamen bereit.

Staffel 3 setzt sechs Monate nach den Ereignissen der zweiten Season an. Navajo-Polizist Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) und Jim Chee (Kiowa Gordon) kämpfen nicht nur mit ihren eigenen Dämonen, sondern auch mit einem Fall, der ihnen alles abverlangt: Zwei Jungen verschwinden spurlos - was zurückbleibt, sind ein Fahrrad und ein blutverschmierter Fleck auf dem Boden. Derweil lebt Bernadette Manuelito (Jessica Matten) sich gerade 500 Meilen entfernt von zu Hause in ihrer neuen Rolle bei der Grenzschutztruppe ein. Doch dann stößt sie auf eine Verschwörung, bei der es um Menschen- und Drogenschmuggel mit weitreichenden Folgen geht ...

Internationale Anerkennung und Lob erhielt "Dark Winds" durch die authentische Darstellung der Navajo-Kultur (die Navajo ist die zweitgrößte indigene Bevölkerungsgruppe in den USA) und ihrer kulturellen Einzigartigkeiten. Die ersten beiden Staffeln erzielten auf Rotten Tomatoes die Bestwertung von 100 Prozent - eine gleichermaßen überwältigende wie seltene Zustimmung unter den oftmals sehr strengen Kritikern der Plattform.

"Dark Winds - Der Wind des Bösen" basiert auf der erfolgreichen "Leaphorn & Chee"-Romanvorlage von Autor Tony Hillerman und ist eine Produktion von AMC Studios im Auftrag des US-Senders AMC. Neben Zahn McClarnon und Kiowa Gordon als Protagonisten sind in weiteren Rollen u. a. Jenna Elfman ("Fear the Walking Dead"), Bruce Greenwood ("Star Trek") und Raoul Max Trujillo ("Mayans M.C.") zu sehen. A Martinez ("Longmire") kehrt ebenfalls für einen Gastaufritt zurück.

