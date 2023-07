RTL Crime

Ein blutiges Geheimnis drängt ans Licht: Western Mystery Thriller "Dark Winds" von George R. R. Martin und Robert Redford feiert Deutschlandpremiere bei RTL Crime

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Meisterwerk der Spannung, das die Zuschauer in seinen Bann ziehen wird: "Dark Winds - Der Wind des Bösen". Im September kommt der sechsteilige US-Serienhit nun auch nach Deutschland. RTL Crime sicherte sich die begehrten Exklusiv-Rechte an der 1. und 2. Staffel. Die atmosphärische Western Mystery Thriller-Serie erzählt von zwei indigenen Polizisten, die einen grausamen Doppelmord aufzuklären versuchen. Hinter den Kulissen der fesselnden Produktion stehen der legendäre "Game of Thrones"-Schöpfer, George R. R. Martin, und Schauspiel-Legende und Oscar-Preisträger Robert Redford. RTL Crime zeigt Staffel 1 in einer Deutschlandpremiere ab dem 12. September, immer dienstags, 20:15 Uhr.

1971 im US-amerikanischen Südwesten: Police Lieutenant Joe Leaphorn (Zahn McClarnon, "Fargo") von der indigenen Navajo-Stammespolizei und sein neuer Stellvertreter Jim Chee (Kiowa Gordon, "New Moon - Biss zur Mittagsstunde") müssen einen scheinbar zusammenhanglosen Doppelmord aufklären. Während sie der Wahrheit näher zu kommen versuchen, werden die zwei Polizisten mit Traumata aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Mächte des Bösen, gegeneinander und gegen ihre eigenen persönlichen Dämonen...

In weiteren Rollen sind Rainn Wilson ("The Office"), Noah Emmerich ("The Americans"), Jessica Matten ("Tribal") und Deanna Allison ("Accused") zu sehen. "Dark Winds - Der Wind des Bösen" (IMDb 7,6, Rotten Tomatoes-Kritikerbewertung: 100 %) basiert auf der erfolgreichen "Leaphorn & Chee"-Romanvorlage von Autor Tony Hillerman und ist eine Produktion von AMC Studios im Auftrag des US-Senders AMC.

Auf RTL+ stehen alle Folgen ab 12. September zum Abruf bereit. Weitere Informationen hier in der Pressemappe und hier die ersten drei Folgen als Presse-Preview.

Original-Content von: RTL Crime, übermittelt durch news aktuell