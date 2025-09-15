ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 38/25

Mainz (ots)

Woche 38/25 Mi., 17.9. Bitte geänderten Programmablauf ab 9.00 Uhr beachten: 9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT) Generaldebatte Reporterin: Andrea Maurer Moderation: Patricia Wiedemeyer Im Streaming: 17. September 2025, 09.00 Uhr bis 17. September 2027 (Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen. "Notruf Hafenkante: Ringo, Kim und Sidney" verschiebt sich auf Mi., 18.9., 4.00 Uhr. "heute Xpress" um 9.00 Uhr und " Volle Kanne - Service täglich" entfallen.) Do., 18.9. Bitte Folgenänderung beachten: 4.00 Notruf Hafenkante Ringo, Kim und Sidney (Text und weitere Angaben s. Di., 17.9.2025, 10.30 Uhr.) (Die Wiederholung "Notruf Hafenkante: Endlich schlank" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell