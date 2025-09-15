PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 38/25

Mainz (ots)

Woche 38/25

Mi., 17.9.

Bitte geänderten Programmablauf ab 9.00 Uhr beachten:

 9.00     Heute im Parlament   (VPS 8.59/HD/UT)
          Generaldebatte 
          Reporterin: Andrea Maurer
          Moderation: Patricia Wiedemeyer
          Im Streaming: 17. September 2025, 09.00 Uhr bis 17. September 2027

(Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen. "Notruf Hafenkante: 
Ringo, Kim und Sidney" verschiebt sich auf Mi., 18.9., 4.00 Uhr. 
"heute Xpress" um 9.00 Uhr und " Volle Kanne - Service täglich" entfallen.)


Do., 18.9.

Bitte Folgenänderung beachten:

 4.00     Notruf Hafenkante 
          Ringo, Kim und Sidney
          (Text und weitere Angaben s. Di., 17.9.2025, 10.30 Uhr.)

(Die Wiederholung "Notruf Hafenkante: Endlich schlank" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

