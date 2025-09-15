ZDF

30 Jahre PUR+ – Das Wissensmagazin feiert Geburtstag

Erleben statt nur wissen: Seit 30 Jahren bietet das Wissensmagazin "PUR+" Kindern Erkenntnisse aus ihrer Lebenswelt zum Staunen und Mitfühlen. Und das wird in der Jubiläumssendung "Best of Wissen – PUR+ feiert Geburtstag" gefeiert – am Freitag, 19. September 2025, in Web und App des ZDF, am Dienstag, 23. September 2025, um 19.25 bei KiKA und am Samstag, 27. September 2025, 10.00 Uhr, im ZDF. Abgerundet wird der Geburtstag von weiteren Sendungen rund um das Jubiläum.

"Ich bin einfach total stolz, ein Teil von so etwas Großem, einer so traditionsreichen und erfolgreichen Sendung sein zu dürfen. Seit drei Jahrzehnten macht 'PUR+' Kinder schlauer, hilft beim Einordnen und Verstehen der Welt und macht nicht zuletzt auch noch Spaß!", so Moderator Eric Mayer.

In der Jubiläumssendung wird es neben einer Reise zu den Anfängen mit der frechen Zeichentrickfigur Petty, viele unterhaltsame Highlights aus Erics Experimenten und Selbstversuchen geben, besondere Kindergeschichten und aufregende Tierbegegnungen. Tauchen mit Haien, in der Schwerelosigkeit beim Parabelflug oder beim Frieren für die Wissenschaft in der Kältekammer: Mit Abenteuerlust und unbändigem Forscherdrang ist Eric Mayer den Geheimnissen des Alltags auf der Spur. Wo andere schon längst die Reißleine ziehen, stürzt sich Eric als Stuntman des Wissens furchtlos der Wirklichkeit entgegen.

Dreharbeiten, bei denen Eric Mayer immer mal wieder – körperlich oder emotional – an seine Grenzen gehen musste: "Ich hab mich an Kotztüten im Looping-Flugzeug festgehalten, beim Isolationsexperiment im dunklen Bunker plötzlich Halluzinationen bekommen und beim Singen vor anderen meine Endgegnerangst davor besiegt. Hinterher denke ich dann immer: Toll, dass ich das durchgezogen habe! Wenn mir 'PUR+' etwas beigebracht hat, dann das: Machen, ausprobieren, Grenzen überschreiten – es lohnt sich!"

Zum 30. Geburtstag bietet "PUR+" auch darüber hinaus ein buntes Programm. Unter dem Motto "Ein Thema, zwei Formate" hat "PUR+" gemeinsam mit "Terra Xplore" Sendungen rund um Stars und ihre Fans realisiert: " PUR+: Meine Fans – mein Star" und "Terra Xplore: Wonach sehnst du dich?" Folgentitel: Dein Idol, dein Glück?. Außerdem schaut Eric Mayer in "PUR+: So geht Fernsehen – Eric bei 1, 2 oder 3" hinter die Kulissen der Show, ist im Gegenzug bei "1, 2 oder 3: Elton trifft PUR+" zu sehen und steht bei einem Kinderreporter-Interview in "logo!" Rede und Antwort. Infos zu allen Sendungen rund um den Geburtstag mit Sendeterminen im ZDF und bei KiKA sowie den Verfügbarkeiten im ZDF-Streaming-Portal gibt es in der "ZDF für KiKA"-Pressemappe.

Seit 1995 beleuchtet das ZDF-Wissensmagazin "PUR+" (vormals "PuR") in hunderten Reportagen, Experimenten und Hintergründen viele Themen – Alltägliches, Historisches oder Wissenschaftliches. Aufwändige Experimente und atemberaubende Selbstversuche sind das Markenzeichen der Sendung. 1994 ging die Sendung als unmoderierte Reportagesendung "PuR" in eine erste Pilotphase. Seit 1995 ging "PuR" als monatliches Magazin über die Bildschirme, bevor die Sendung 2006 schließlich zu "PUR+" wurde. Zudem wurde das Wissensmagazin mittlerweile auf verschiedene Plattformen ausgeweitet – mit dem "PUR+"-Podcast "Wissendrin mit Eric" sowie dem "PUR+"-YouTube-Kanal mit Eric Mayer.

