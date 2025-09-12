ZDF

DFB-Pokal bis 2030 auch weiterhin live im ZDF

Mainz (ots)

Live-Spiele im DFB-Pokal der Männer werden auch in den Jahren 2026 bis 2030 live im ZDF zu sehen sein. Im Rahmen der vom DFB durchgeführten Ausschreibung der Medienrechte am DFB-Pokal 2026/27 bis 2029/30 hat der DFB der SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, den Zuschlag für Live-Übertragungsrechte an insgesamt 15 Spielen während der Vertragslaufzeit zur Ausstrahlung im ZDF erteilt. Zuvor hatte sich das ZDF über die SportA bereits umfassende Nachverwertungsrechte am DFB-Pokal der Männer sowie Live- und Highlight-Rechte am DFB-Pokal der Frauen bis 2030 gesichert.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Wir freuen uns, dass wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern über die bereits erworbenen Highlight-Rechte hinaus nun auch weiterhin Live-Spiele im DFB-Pokal der Männer zeigen können. Das ergänzt im TV und online unser vielfältiges Sportangebot auch künftig um spannende Pokal-Fights bei Männern wie Frauen."

DFB-Pokal aktuell

Im aktuellen Lizenzzeitraum sind pro Spielzeit insgesamt 15 DFB-Pokalspiele live bei ARD und ZDF zu sehen. Zusammenfassungen der Pokalpartien stehen nach Abpfiff im ZDF-Streaming-Portal auf sportstudio.de und auf ZDFheute zum Abruf bereit. Das nächste Live-Spiel im DFB-Pokal der Männer ist am Dienstag, 28. Oktober 2025, ab 18.00 Uhr, bei "sportstudio live" im ZDF zu sehen: Im Topspiel der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal treffen dann die beiden Champions League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aufeinander.

