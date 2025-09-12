ZDF

Freitag, 24. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Neue Folgen

Jenseits der Spree

Im Land der toten Träume

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Freitag, 24. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Neue Folgen

Jenseits der Spree

Im Land der toten Träume

In Köpenick wird der bosnische Staatsbürger Adnan Tomić tot in seinem Auto gefunden. Kohlenmonoxidvergiftung. Suizid? Mord? Robert und Mavi ermitteln in einem verzwickten Fall.

Die Ermittlungen führen in die Schwarzarbeiterszene. Ein windiger Kneipenwirt und ein Bauunternehmer geraten ins Visier. Tomićs Schwager, der sich illegal in Berlin aufhält, rückt ebenfalls in den Fokus.

Während Robert und Mavi die komplexen Beziehungen der Verdächtigen untereinander und ihre möglichen Motive entwirren, wird Robert mit privaten Herausforderungen konfrontiert.

Seine Tochter Carlotta will ausziehen, was Robert emotional sehr belastet. Mavi nutzt den aktuellen Fall, um ihren Stiefvater Henri einzubinden. Die Ermittler decken ein Netz aus Schwarzarbeit, illegalem Aufenthalt und persönlichen Verstrickungen auf, während sie der Wahrheit hinter Tomićs Tod immer näherkommen.

Acht neue Folgen "Jenseits der Spree" werden freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Jürgen Vogel hat erstmals in zwei der acht neuen Folgen Regie geführt ("Carlotta", Folge 2, und "Eine muss sterben", Folge 8).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell