PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

Freitag, 24. Oktober 2025, 20.15 Uhr
Neue Folgen
Jenseits der Spree
Im Land der toten Träume

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Freitag, 24. Oktober 2025, 20.15 Uhr

Neue Folgen

Jenseits der Spree

Im Land der toten Träume

In Köpenick wird der bosnische Staatsbürger Adnan Tomić tot in seinem Auto gefunden. Kohlenmonoxidvergiftung. Suizid? Mord? Robert und Mavi ermitteln in einem verzwickten Fall.

Die Ermittlungen führen in die Schwarzarbeiterszene. Ein windiger Kneipenwirt und ein Bauunternehmer geraten ins Visier. Tomićs Schwager, der sich illegal in Berlin aufhält, rückt ebenfalls in den Fokus.

Während Robert und Mavi die komplexen Beziehungen der Verdächtigen untereinander und ihre möglichen Motive entwirren, wird Robert mit privaten Herausforderungen konfrontiert.

Seine Tochter Carlotta will ausziehen, was Robert emotional sehr belastet. Mavi nutzt den aktuellen Fall, um ihren Stiefvater Henri einzubinden. Die Ermittler decken ein Netz aus Schwarzarbeit, illegalem Aufenthalt und persönlichen Verstrickungen auf, während sie der Wahrheit hinter Tomićs Tod immer näherkommen.

Acht neue Folgen "Jenseits der Spree" werden freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Jürgen Vogel hat erstmals in zwei der acht neuen Folgen Regie geführt ("Carlotta", Folge 2, und "Eine muss sterben", Folge 8).

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 12.09.2025 – 13:10

    Mittwoch, 8. Oktober 2025, 4.15 Uhr / Backstage - Aktenzeichen XY… Ungelöst

    Mainz (ots) - Mittwoch, 8. Oktober 2025, 4.15 Uhr Backstage - Aktenzeichen XY… Ungelöst Spurensuche hinter den Kulissen Film von Julia Disselmeyer Seit 57 Jahren erreicht "Aktenzeichen XY… Ungelöst" Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Dokumentation der ZDF-Reihe "Backstage" öffnet erstmals die Türen hinter die Kulissen. Wie werden die Fälle ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 12:48

    ZDF-Programmänderung ab Woche 38/25

    Mainz (ots) - Woche 38/25 Sa., 13.9. 0.55 sportstudio live Leichtathletik-WM . . . Bitte Korrektur beachten: Marathon Frauen, Finale Bitte streichen: Männer . . . Bitte Ergänzung beachten: Leichtathletik-WM bei sportstudio.de: Marathon der Frauen aus Tokio/Japan mit den Kommentatoren Fabian Meseberg und Marc Windgassen ab 0.25 Uhr im Livestream Mi., 17.9. Bitte geänderten Programmablauf ab 1.00 Uhr beachten: 1.00 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren