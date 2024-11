JÖRGER Armaturen- und Accessoiresfabrik GmbH

Jörger präsentiert die VALENCIA Edition mit exklusiven Schmucksteinen

2 weitere Medieninhalte

Mannheim (ots)

Funkelnde Edelsteine von magischer Schönheit verwandeln die Exklusivserie VALENCIA in ein einziges Schmuckstück und bringen eine ästhetische Dimension in das Badezimmer: die Schönheit und Einzigartigkeit von Schmucksteinen aus der Natur in Verbindung mit exklusiven, luxuriösen Oberflächenveredelungen von Jörger.

Erlesene Ästhetik im Bad. Dafür steht der Name Jörger international und das ist seine Mission. Dafür arbeitet die Design-Manufaktur unentwegt und mit kreativer Leidenschaft an neuen Designideen für alle, die das Echte und Besondere lieben.

Mit der Schmuckedition von VALENCIA setzt das Kreativteam von Jörger auf Anregung von Designern aus aller Welt einen weiteren Höhepunkt in der Entwicklung von Jörger Design und der von Oliver Jörger entworfenen Exklusivserie - ein Meilenstein von erlesener Ästhetik im Bad.

Das Schmuckdesign von VALENCIA - sieben kostbare Steine in ästhetischer Verbindung mit wertvollen Oberflächenveredelungen

Das Design verwandelt die Kollektion und ihre Produktelemente in ein einziges Schmuckstück: Edle Natursteine und farbenprächtige Edelsteine zieren die Griffe der VALENCIA-Badarmaturen. Zur Auswahl stehen Labradorit, Malachit, schwarzer Marmor, Amethyst, blauer Aventurin, weißer Türkis und Palissandro Blue.

VALENCIA mit Labradorit in Roségold. Herkunft des schillernden Edelsteins: Kanada.

VALENCIA mit Amethyst in Silbernickel. Herkunft des kräftig violetten Edelsteins: Madagaskar.

VALENCIA mit schwarzem Marmor in Nickel matt. Herkunft des edlen Natursteins: Guangxi, China.

VALENCIA mit Malachit in Bronze. Herkunft des intensiv grünen Schmucksteins: Sambia.

VALENCIA mit blauem Aventurin (Blue sands) in Platin. Herkunft des funkelnden, blauen Edelsteins: Indien.

VALENCIA mit weißem Türkis in Nerz. Herkunft des seltenen Schmucksteins: USA.

VALENCIA mit Palissandro Blue in Roségold. Herkunft des strapazierfähigen Schmucksteins: Norditalien.

VALENCIA-Vielfalt - 144 Designoptionen für die individuelle Badgestaltung

Edel und geradlinig, hochkarätig und technisch ausgefeilt, bietet die VALENCIA Kollektion von Jörger eine enorme und noch genialere Bandbreite an Stil- und Gestaltungsmöglichkeiten für das Badezimmer.

Kombiniert man alle 16 für die Serie verfügbaren Oberflächen und Veredelungen mit den jetzt auf neun gestiegenen Griffoptionen - schwarzer, weißer Kristall, das im März 2021 neu eingeführte Metalleinsatz plus die sieben Schmucksteine - ergeben sich rein rechnerisch 144 individuelle Stil- und Gestaltungsmöglichkeiten für das Bad.

Nähere Informationen und Pflegehinweise zu den einzelnen Steinen finden sich auf der Website von Jörger unter https://www.joerger.de/de/service/sufaces-and-care/.

Wunder der Natur - Handwerkskunst

Das schmuckvolle Design der Armaturenserie VALENCIA von Jörger ist mehr als die Kreation eines exklusiven Produkts. Durch ihren natürlichen Ursprung weisen die Natursteine selbst innerhalb derselben Gesteinsart unterschiedliche physikalische und funktionale Eigenschaften auf. Jede VALENCIA Armatur, die mit einem Naturstein versehen wird, ist ein individuelles Meisterwerk - ein Unikat.

Erfahren Sie jetzt mehr über die Serie VALENCIA von Jörger Design.

Original-Content von: JÖRGER Armaturen- und Accessoiresfabrik GmbH, übermittelt durch news aktuell