ZDF-Programmänderung ab Woche 38/25

Mainz (ots)

Woche 38/25 Sa., 13.9. 0.55 sportstudio live Leichtathletik-WM . . . Bitte Korrektur beachten: Marathon Frauen, Finale Bitte streichen: Männer . . . Bitte Ergänzung beachten: Leichtathletik-WM bei sportstudio.de: Marathon der Frauen aus Tokio/Japan mit den Kommentatoren Fabian Meseberg und Marc Windgassen ab 0.25 Uhr im Livestream Mi., 17.9. Bitte geänderten Programmablauf ab 1.00 Uhr beachten: 1.00 frontal-Dokumentation (VPS 0.59/HD/UT) Gold, Silber, Machtmissbrauch - Die dunkle Seite der Leichtathletik Film von Michael Haselrieder und Christina Zühlke Deutschland 2025 1.45 Owen Ansah – Der schnellste Deutsche aller Zeiten (VPS 1.44/HD/UT) Film von Hanna Günther und Tim Gorbauch (vom 14.9.2025) Deutschland 2025 2.30 Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen (VPS 1.45) 2012-2013: GroKo-Deal und Schlagerboom 3.15 Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen (VPS 2.30) 2014-2016: Weltmeister und Flüchtlinge 4.00 Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen (VPS 3.15) 2017-2019: Handysucht und Hitzewelle 4.45 plan b: Zurück in den Kreislauf 5.15- hallo deutschland 5.30 ("Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen: 2010-2011: Atom-Abschied und Euro-Rettung" von 1.00 Uhr sowie die Wiederholung "Das war dann mal weg" entfallen.) Woche 40/25 Mo., 29.9. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 4.20 Uhr beachten: 4.20 Backstage - Die Ehrlich Brothers (VPS 4.19/HD/UT) Die Magie hinter der Diamonds-Show Film von Carina Hlusiak und Lisa Wölfle Deutschland 2025 4.50- hallo deutschland (VPS 4.20) 5.30 Woche 41/25 Mi., 8.10. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 2.15 Uhr beachten: 2.15 auslandsjournal 2.45 frontal (VPS 3.15) 3.30 plan b: Prost ohne Prozente (VPS 4.00) 4.15 Backstage - Aktenzeichen XY… Ungelöst (HD/UT) Spurensuche hinter den Kulissen Film von Julia Disselmeyer Deutschland 2025 4.45- hallo deutschland 5.30 (Die Wiederholung "Die Spur" entfällt.)

