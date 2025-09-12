PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 38/25

Mainz (ots)

Woche 38/25

Sa., 13.9.

 0.55     sportstudio live 
          Leichtathletik-WM
          . . .

          Bitte Korrektur beachten:
          Marathon Frauen, Finale

          Bitte streichen: Männer
          . . .

          Bitte Ergänzung beachten:
          Leichtathletik-WM bei sportstudio.de: Marathon der Frauen 
          aus Tokio/Japan mit den Kommentatoren Fabian Meseberg und
          Marc Windgassen ab 0.25 Uhr im Livestream


Mi., 17.9.

Bitte geänderten Programmablauf ab 1.00 Uhr beachten:

 1.00     frontal-Dokumentation   (VPS 0.59/HD/UT)
          Gold, Silber, Machtmissbrauch - Die dunkle Seite der Leichtathletik
          Film von Michael Haselrieder und Christina Zühlke
          Deutschland 2025 

 1.45     Owen Ansah – Der schnellste Deutsche aller Zeiten   (VPS 1.44/HD/UT)
          Film von Hanna Günther und Tim Gorbauch
          (vom 14.9.2025)
          Deutschland 2025

 2.30     Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen   (VPS 1.45)
          2012-2013: GroKo-Deal und Schlagerboom

 3.15     Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen   (VPS 2.30)
          2014-2016: Weltmeister und Flüchtlinge

 4.00     Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen   (VPS 3.15)
          2017-2019: Handysucht und Hitzewelle

 4.45     plan b: Zurück in den Kreislauf 

 5.15-    hallo deutschland
 5.30

("Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen: 2010-2011: Atom-Abschied und Euro-Rettung"
von 1.00 Uhr sowie die Wiederholung "Das war dann mal weg" entfallen.)


















Woche 40/25

Mo., 29.9.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 4.20 Uhr beachten:

 4.20     Backstage - Die Ehrlich Brothers   (VPS 4.19/HD/UT)
          Die Magie hinter der Diamonds-Show 
          Film von Carina Hlusiak und Lisa Wölfle
          Deutschland 2025

 4.50-    hallo deutschland   (VPS 4.20)
 5.30



Woche 41/25

Mi., 8.10.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 2.15 Uhr beachten:

 2.15     auslandsjournal

 2.45     frontal   (VPS 3.15)

 3.30     plan b: Prost ohne Prozente   (VPS 4.00)

 4.15     Backstage - Aktenzeichen XY… Ungelöst   (HD/UT)
          Spurensuche hinter den Kulissen
          Film von Julia Disselmeyer
          Deutschland 2025

 4.45-    hallo deutschland
 5.30

(Die Wiederholung "Die Spur" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren