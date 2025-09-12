ZDF

Mittwoch, 8. Oktober 2025, 4.15 Uhr

Backstage - Aktenzeichen XY… Ungelöst

Mainz (ots)

Spurensuche hinter den Kulissen

Film von Julia Disselmeyer

Seit 57 Jahren erreicht "Aktenzeichen XY… Ungelöst" Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Dokumentation der ZDF-Reihe "Backstage" öffnet erstmals die Türen hinter die Kulissen.

Wie werden die Fälle ausgewählt? Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Polizei? Und wie gelingt es, Filme über wahre Verbrechen für das Fernsehen umzusetzen, ohne den Respekt vor den Opfern und deren Familien zu verlieren?

Moderator Rudi Cerne nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine spannende Reise durch die Vorbereitungen einer Livesendung: "Aktenzeichen ist die Mutter aller True-Crime-Sendungen. Wenn es die Sendung nicht gäbe, müsste man sie erfinden." Er gibt Einblicke in die enge Zusammenarbeit mit Ermittlerinnen und Ermittlern und zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern seinen Arbeitsplatz im Studio.

"Backstage: Aktenzeichen XY… Ungelöst - Spurensuche hinter den Kulissen" beobachtet den gesamten Entstehungsprozess – von der Auswahl eines Falls über die Abstimmung der Drehbücher mit der Polizei bis zu aufwendigen Reenactments. Dabei wird deutlich, wie detailgetreu gearbeitet wird.

Archivmaterial erinnert an den Erfinder Eduard Zimmermann, der schon 1967 erklärte: "Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen – das ist der Sinn von Aktenzeichen XY." Mit ihm begann eine TV-Ära, die bis heute anhält.

"Backstage" begleitet das "Aktenzeichen"-Team durch eine aktuelle Ausgabe: Was passiert während der Livesendung, und wie kommen die ersten Ermittlungsergebnisse zustande?

Die Dokumentation zeigt, wie wichtig Authentizität und gesellschaftliche Relevanz für die Sendung sind. Fast 40 Prozent der vorgestellten Fälle konnten seit der Premiere aufgeklärt werden. Für Rudi Cerne ist genau das die Motivation: "Es geht darum, Menschen zu erreichen, die bislang geschwiegen haben. Wenn einer sagt: Ich habe keine Ruhe mehr und melde mich bei der Polizei – dann haben wir unser Ziel erreicht."

