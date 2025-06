ZDF

Montag, 7. Juli 2025, 23.15 Uhr

Montagskino im ZDF

Men

Nach einem Ehestreit mit tragischen Folgen zieht sich Harper für eine Auszeit aufs Land zurück. Doch dort wird sie bald von einem mysteriösen Stalker heimgesucht.

Vergeblich sucht Harper bei den Einheimischen Hilfe und Beistand. Als es schließlich zur Konfrontation mit ihrem Widersacher kommt, hält dieser für die junge Frau eine erschreckende Überraschung parat.

Harper (Jessie Buckley) hat sich in das idyllische Ferienlandhaus des kauzigen Vermieters und Möchtegernmacho Geoffrey (Rory Kinnear) zurückgezogen, um den Suizid ihres scheidungsunwilligen Ehemanns James (Paapa Essiedu) zu verarbeiten. Allerdings hindern Harper verstörende Begegnungen mit Einheimischen daran, zur Ruhe zu kommen.

Während die junge Frau bereits kurz nach ihrer Ankunft von einem bedrohlichen Exhibitionisten gestalkt wird, sieht sie sich emotional mit einem misogynen Jungen, als auch mit einem übergriffigen Pfarrer konfrontiert, der ihr eine Mitschuld an James' Tod einzureden versucht.

Nachdem Harper von einem hämischen Polizisten erfahren muss, dass ihr Stalker bereits kurz nach seiner Verhaftung wieder freigelassen wurde, will sie ihren Ferienaufenthalt abbrechen. Harpers Freundin Riley (Gayle Rankin) interveniert und verspricht, zu ihr zu reisen.

Doch Harper wird bereits zuvor von ihrem Verfolger herausgefordert, der dabei archaische Kräfte offenbart und die junge Frau in einen Kampf ums Überleben zwingt.

Der zunächst als emotionales Mysterydrama angelegte Psycho-/Horrorthriller "Men" des bekannten Filmemachers Alex Garland ("Ex Machina", "Civil War") setzt sich symbolhaft zugespitzt mit verschiedenen Ausgeburten toxischer Männlichkeit auseinander.

In der Hauptrolle des Kinofilms ist die aufstrebende Starschauspielerin Jessie Buckley ("Chernobyl", "I'm Thinking of Ending Things") zu sehen, an deren Seite Paapa Essiedu ("Harry Potter"), Gayle Rankin ("GLOW") und Rory Kinnear ("James Bond 007: Keine Zeit zum Sterben") auftreten, wobei Letzterer für "Men" in eine denkwürdige Mehrfachrolle schlüpft.

Free-TV-Premiere

