"XY gelöst": Neue Folgen der ZDF-True-Crime-Reihe mit Sven Voss

In der vierten Staffel der ZDF-True-Crime-Reihe "XY gelöst" rekonstruiert Moderator Sven Voss die Aufklärung schwerer und aufsehenerregender Verbrechen. Die vier neuen Folgen können ab Mittwoch, 4. Juni 2025, zwei Jahre lang im ZDF gestreamt werden und sind am Mittwoch, 11. und 18. Juni 2025, 20.15 Uhr, jeweils in Doppelfolgen, im ZDF zu sehen.

Folge 1: "Tödlicher Freigang"

Im September 2015 verschwindet eine 23-jährige Frau. Tage später findet ihr Vater ihre Leiche in einem Waldgebiet. Trotz intensiver Ermittlungen bleiben die entscheidenden Spuren zunächst aus. Durch einen DNA-Treffer auf einem Kaugummipapier gerät schließlich ein mehrfach verurteilter Sexualstraftäter ins Visier. Sven Voss spricht mit Ermittlern und Forensikern über den Umgang mit Gefährdern im Strafvollzug.

Folge 2: "Millionenraub in Berlin"

Am 27. Juni 1995 stürmen vier Männer eine Bankfiliale in Berlin-Zehlendorf. Sie bringen Kunden und Angestellte in ihre Gewalt und fordern Lösegeld. Die Ermittlungen enthüllen: Die Täter hatten einen Tunnel bis in den Tresorraum gegraben. Moderator Sven Voss zeigt, warum dieser Fall bis heute zu den spektakulärsten der deutschen Kriminalgeschichte zählt.

Folge 3: "Mörderische Entmietung"

Im Februar 1993 wird eine 54-jährige Buchhalterin an ihrem Arbeitsplatz in Berlin-Kreuzberg regelrecht hingerichtet. Alles sieht nach einem Auftragsmord aus. Sven Voss zeigt, warum bei der Aufklärung dieses Verbrechens der Zeugenschutz eine entscheidende Rolle spielte.

Folge 4: "Mord am Disco-König"

2013 bemerkt eine Bewohnerin in einem Mietshaus in Berlin-Wilmersdorf, dass von ihrer Badezimmerdecke Wasser tropft. In der Wohnung über ihr wohnt Jochen Strecker, der legendäre Berliner "Disko-König". Zu diesem Zeitpunkt liegt Strecker tot in der Badewanne. Die Ermittlungen führen in das Leben eines Mannes, der die West-Berliner Partyszene geprägt hat. Sven Voss spricht mit Freunden sowie Weggefährten, und mit Ermittlern, die einen Tatort analysieren mussten, der fast keine Spuren aufwies.

Über "XY gelöst"

"XY gelöst" ist ein Spin-off der bekannten ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" . ZDF-Moderator Sven Voss rekonstruiert besonders spannende und spektakuläre Fälle und spannt dabei einen Bogen von den damaligen Ermittlungen bis hin zur Festnahme und Verurteilung der Täter. An tatrelevanten Orten trifft er Kriminalbeamte oder Staatsanwälte und führt detaillierte Interviews mit ihnen.

Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.

Mainz, 2. Juni 2025

