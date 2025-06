ZDF

"sportstudio live" im ZDF mit dem Halbfinale Deutschland – Portugal

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Auftakt des Final-Four-Turniers in der UEFA Nations League der Männer mit dem Halbfinale Deutschland gegen Portugal: Am Mittwoch, 4. Juni 2025, startet die "sportstudio live"-Übertragung um 19.25 Uhr im ZDF. Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem vierstündigen Fußballabend aus München.

Im Viertelfinale der UEFA Nations League der Männer hatte sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien durchgesetzt und erspielte sich damit auch die Gastgeberrolle für des Finalturnier der besten Vier. Im Halbfinale gegen den Europameister von 2018 will das DFB-Team den vorletzten Schritt zum ersten Titel seit dem FIFA Confederations Cup 2017 erfolgreich meistern.

Die Experten-Riege beim Nations-League-Abend im ZDF

Bei Moderator Jochen Breyer stehen am Nations-League-Halbfinal-Abend im ZDF Expertin Friederike "Fritzy" Kromp sowie die Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker mit ihrer Expertise bereit. Zu den beiden Weltmeistern von 2014 wird noch ein dritter Weltmeister als Gesprächsgast hinzukommen: Mats Hummels, der gerade seine Profikarriere beendet hat. Ebenfalls im Einsatz ist Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer. Oliver Schmidt kommentiert das Halbfinale Deutschland – Portugal im ZDF. Interviews mit deutscher und portugiesischer Fußball-Prominenz führt Katrin Müller-Hohenstein im Stadion, für Interviews am Spielfeldrand sind Amelie Stiefvatter und Boris Büchler unterwegs.

UEFA Nations League auch auf ZDFheute und im "aktuellen sportstudio"

Wenn das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Halbfinale gegen den Europameister von 2018 gewinnt, spielt Deutschland im Finale am Pfingstsonntag in München. Im zweiten Halbfinale stehen sich zuvor am Donnerstag Frankreich und Spanien gegenüber. Zusammenfassungen aller Spiele des Final-Four-Turniers werden auf ZDFheute und auf sportstudio.de zu sehen sein. Und auch im "aktuellen sportstudio" am Samstag, 7. Juni 2025, ab 22.30 Uhr in Web und App des ZDF sowie ab 23.30 Uhr im linearen ZDF-Programm, ist das Finalturnier der UEFA Nations League ein Thema. Zudem sind dann auch Zusammenfassungen der Qualifikationsspiele für die Fußball-WM 2026 in der von Jochen Breyer moderierten Sendung zu sehen. Zu Gast im Studio sind die deutsche Tischtennis-Legende Timo Boll und der deutsche Volleyball-Nationalspieler Tobias Krick.

Infos zur UEFA Nations League der Männer

Seit der Saison 2018/2019 wird die UEFA Nations League mit sportlich reizvollen Pflichtpartien zwischen den europäischen Fußball-Nationalmannschaften ausgetragen. Sie bietet dabei auch eine zusätzliche Möglichkeit, sich für die WM- und EM-Turniere zu qualifizieren. Das Endrundenturnier der UEFA Nations League wird im zweijährigen Rhythmus als "Final Four" ausgetragen – 2019 gewann Portugal, damals auch Gastgeber der Endrunde. 2021 siegte Frankreich im Endspielort Mailand und 2023 Spanien in Rotterdam. Deutschland ist erstmals Gastgeber des Final-Four-Turniers, der kleinen "Mini"-EM, bei der am Pfingstsonntag das Spiel um Platz 3 und das Finale ausgetragen werden.

Kontakt

Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- UEFA Nations League 2024/2025 im ZDF streamen

- UEFA Nations League der Frauen 2025 im ZDF streamen

- "das aktuelle sportstudio" im ZDF streamen

- "Hummels – La Finale" im ZDF streamen

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell