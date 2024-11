SAT.1

Wer gewinnt "The Voice Kids"? Ayliva, Clueso, Stefanie Kloß und Wincent Weiss suchen 2025 die beste junge Stimme Deutschlands

Für Deutschlands junge Stimmen sind die Besten der Besten gerade gut genug: Im Frühjahr 2025 suchen Ayliva, Clueso, Stefanie Kloß und Wincent Weiss in der SAT.1-Show "The Voice Kids" Deutschlands beste junge Stimme.

Dabei können die jungen Musikerinnen und Musiker auf Coaches mit sehr unterschiedlichen Erfolgsgeschichten vertrauen:

Ayliva ist Deutschlands neuester Shooting-Star und die einzige Sängerin, die jemals mit 15 Songs gleichzeitig in den deutschen Charts vertreten war. Nun buzzert Ayliva für die #VoiceKids.

Clueso hat die diesjährige Hymne "Für Immer Jetzt" für das deutsche Olympia-Team geschrieben und spielt Konzerte auf den bekanntesten Open-Air-Bühnen des Landes wie der Berliner Waldbühne vor 22.000 Fans. Nun buzzert Clueso für die #VoiceKids.

Stefanie Kloß schreibt mit ihrer Band Silbermond Hits wie "AUF AUF", "Leichtes Gepäck" und "Symphonie" und damit bereits seit 20 Jahren deutsche Musikgeschichte. Nun buzzert Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß zum dritten Mal für die #VoiceKids.

Wincent Weiss füllt auf seinen Tourneen mit seinen Hits wie "Feuerwerk" die größten Hallen des Landes - von der Münchner Olympiahalle über die Kölner Lanxess-Arena bis hin zur Dortmunder Westfalenhalle. Nun buzzert Wincent Weiss bereits zum fünften Mal in Folge für die #VoiceKids.

Ayliva: "'The Voice Kids' bietet den jüngsten Gesangstalenten schon zum 13. Mal die ganz große Bühne. Als Künstlerin weiß ich selbst, was so eine Chance für angehende Musikerinnern und Musiker bedeutet. Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrungen mit den neuen Talenten zu teilen und ihnen als Coach Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben. Meine Coach-Kollegen dürfen sich auf etwas gefasst machen - vielleicht bin ich beim Schuhe anziehen nicht die Schnellste aber mit Sicherheit beim Buzzern!"

Stefanie Kloß: "Zwei Siege in drei Staffeln - das wär' doch nice! Ich kann's kaum erwarten, wieder auf dem roten Stuhl zu sitzen, für wunderbare junge Stimmen auf den Buzzer zu hauen und sie bei ihren ersten Schritten in der Musikwelt zu begleiten - wie bei Egon Werler, meinem Talent aus der 9. Staffel, den wir nach seinem Sieg auf unsere Silbermond Open-Air-Tour mitgenommen haben. Mittlerweile geht Egon mit seinen eigenen Songs auf Tour. Einfach krass!"

Clueso: "In Staffel 10 von #TVOG durfte ich schon als Gast-Coach das Team von Steff und Yvonne supporten. Jetzt bekomme ich meinen eigenen roten #VoiceKids-Stuhl und setze all meine musikalischen Skills ein, um die besten Talente für mein Team zu gewinnen und schon beim ersten Versuch einen Durchmarsch mit ihnen hinzulegen! #TeamClueso wird abräumen!"

Wincent Weiss: "Die letzte Staffel #VoiceKids durfte ich mit meinem Talent Jakob gewinnen - und schon am Finalabend habe ich gesagt, dass ich den Titel unbedingt als Coach verteidigen möchte! Ich freue mich ganz besonders auf die 'The Voice Kids'-Coach-Neulinge Ayliva und Clueso und hoffe, dass wir gemeinsam viele tolle Talente erleben und kennenlernen dürfen! Und dass Steff zurückkommt, ist für mich ein wunderbares Revival und wird im Coach-Fight bestimmt spannend!"

Moderiert wird "The Voice Kids" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment.

Bei den Blind Auditions im Studio mitfiebern?

Die Aufzeichnungen der 13. Staffel "The Voice Kids" starten in wenigen Tagen. Wer die besten jungen Stimmen schon vor der TV-Ausstrahlung hören und miterleben möchte, für wen die Coaches buzzern, kann sich hier Studio-Tickets sichern: tvtickets.de/TVOGKI.php.

